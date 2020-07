El ángel de la salud

Julio 13, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-13 Por: Editorial .

Las comunidades del litoral Pacífico tienen desde hace once años un ángel guardián que no las desampara, vela por su salud y les lleva esperanza de vida.



Es el barco hospital San Raffaele, que en tiempos tan complejos como el actual, cumple una labor aún más importante al llegar a las poblaciones más remotas del Pacífico, brindándoles atención médica, realizando cirugías y apoyando la labor de las parteras.



Con su equipo conformado por médicos generales, especialistas, enfermeros, laboratoristas y farmaceutas, además de la tripulación del barco, el San Raffaele navega desde hace algunos días por el litoral.



Su misión es prestar los servicios en salud y evitar que los pacientes se tengan que desplazar de sus hogares, en viajes que duran horas, para llegar hasta una cabecera municipal.



Así es como atienden personas con enfermedades crónicas, niños con desnutrición, realizan jornadas de planificación familiar, exámenes de laboratorio y entregan medicamentos.



Además, en medio de la pandemia por el Covid-19, el barco está llevando dotación de bioseguridad, insumos y medicamentos básicos a 30 puestos de salud en la zona rural de Buenaventura y del bajo San Juan, así como a 200 parteras para que sigan cumpliendo con su labor.



La mejor manera de agradecer el trabajo que hace el San Raffaele en una de las regiones de Colombia con más necesidades, más pobreza y donde la salud estatal no llega, es apoyando su labor y evitando que por la escasez de recursos deba detener su misión.