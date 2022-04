Cuidado con Tuluá

Abril 21, 2022 - 11:50 p. m.

2022-04-21

Por:

Editorial .

No es la primera vez que Tuluá padece el azote de las extorsiones.



Años atrás fueron las Farc, el narcotráfico y el paramilitarismo los que pretendieron someter así a quienes vivían en zona rural del municipio, y ahora es la delincuencia la que tiene como objetivo a esa ciudad.



El resultado son los carteles que se han creado para extorsionar a comerciantes y ciudadanos, como el del huevo, que comete crímenes contra quienes no se pliegan a sus demandas.



Antes, se denunciaron el cartel de la papa, el de la cebolla, el del cilantro, que operaban de la misma manera contra los campesinos y tenderos.



La consecuencia es el cierre de tiendas y locales, el cese de operaciones de empresas como las avícolas que generan empleos e ingresos en el municipio, y un desabastecimiento de productos en la localidad.



Se debe reconocer que la Policía y el Ejército están actuando para desmantelar a esas organizaciones delincuenciales así como para combatir a los grupos criminales que pretender tomarse de nuevo las montañas tulueñas y su centro urbano.



Se espera que las operaciones de las autoridades den resultados efectivos, se proteja al municipio y se les devuelva la tranquilidad a sus habitantes.



Tuluá y el centro del Valle son fundamentales para el departamento e importantes para el país y no pueden dejarse a merced de la delincuencia.