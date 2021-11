Cuidado con el coronavirus

Noviembre 23, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-23

Por:

Editorial .

Como si fuera una competencia, la aparición de un nuevo pico de contagios del Covid-19 acompañada de las nuevas cepas producto de las mutaciones, se enfrentan a la campaña de vacunación que con resultados desiguales se llevan a cabo en todo el mundo. Lo cual indica que así se hayan logrado resultados importantes en la protección contra el coronavirus no se puede bajar la guardia ante el mortal enemigo.



Las alarmas volvieron a aparecer en países como Alemania y Austria, donde las cifras de contagios así como la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos volvieron a crecer. De nuevo, y aunque ya con menores riesgos de muerte debido a los innegables resultados de las campañas de vacunación, lo cierto es que hay un rebrote impulsado por la aparición de cepas como la delta, más fácil de contagiar y más letal. Y por un factor impensado, la resistencia a la vacunación, a pesar de que se ha demostrado la eficacia de los medicamentos que se aplican y la necesidad de usarla para detener el contagio que solo puede producirse a través de los seres humanos.



Sin embargo, y pese a las evidencias de que las vacunas no causan daño y son necesarias, también hay factores culturales y políticos que reparten alertas falsas, siguen desconociendo la letalidad del covid expresada en cinco millones doscientas mil personas muertas por su causa y decenas de millones más afectadas en su salud, y llaman a la resistencia contra la vacunación.



De ahí que ya se considere la posibilidad de hacer obligatoria la inmunización, como último recurso para proteger a las sociedades. De llegar a esa medida, será obligada por la necesidad de hacer prevalecer la salud de todos por encima de la libertad individual a decidir si se aplican o no los medicamentos que impiden la propagación del coronavirus y permiten su erradicación en un plazo relativamente corto.



Por su parte, Colombia ha realizado un gran esfuerzo que muestra hasta ahora sus frutos en la reducción sostenida de los índices de contagio: con el 68, 5% de la población al cual ya se le aplicó la primera dosis, y el 46,5% con el esquema completo, el país ha dado pasos decididos e importantes para lograr la protección de nuestra nación. Y en el caso de Cali, 1.550.000 personas, el 70,5% de sus habitantes, tienen la primera dosis y 1.100.000, el 50,5% de la población, ya recibió la segunda dosis.



Hay pues grandes avances. Pero aún deben escucharse las alarmas que están advirtiendo la aparición del cuarto pico y el peligro que representará para la vida de quienes no se han vacunado. Más aún cuando la capital del Valle empezará desde mañana a realizar actos con asistencia masiva como los I Juegos Panamericanos juveniles, luego el festival Petronio Álvarez y posteriormente la Feria, al finalizar el 2021.



Por todo ello se debe hacer un llamado a la vacunación y a la exigencia del carnet de vacunación para asistir a los eventos programados; y a continuar usando los tapabocas y las medidas de aseo que han sido de gran ayuda. Aunque falta poco para superar la pesadilla, todavía hay grandes riesgos de que el Covid-19 siga causando tragedias.