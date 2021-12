Dos titanes

Diciembre 12, 2021 - 11:45 p. m.

2021-12-12

Por:

Víctor Diusabá Rojas

Nadie sabe el bien que tiene hasta que lo pierde, decía mi abuela. Y como hay gente que nunca muere, ni tampoco los dichos, razón le cabe a la vieja María Luisa: nadie sabe, hasta que lo pierde…



Por eso ya nos hace falta Yolanda Ruiz Ceballos en las mañanas. Y como están las cosas, más falta nos hará a medida que pasen los días, sobre todo con elecciones en el horizonte, lo que no deja de parecer tan extraño como lamentable.



Porque la sensatez y esa distancia justa de Yolanda para no caer en la parcialidad -si quieren llámenlo equilibrio- es algo que precisamente necesitamos. No solo en el medio en que ella laboró, RCN radio, sino en todos los medios. Ese modelo ético con el que ahora ella se suma a la Fundación Gabo.



Nota de eso mismo deberíamos tomar todos y, en especial, las facultades de comunicación social y periodismo. Es más, ojalá la entrevista que le concedió Yolanda a Olga Lucía Criollo para este diario y publicada en la edición de ayer domingo, sirva de pieza de análisis. Sobre todo, en estos tiempos de azotes para el oficio. Uno de ellos, el protagonismo y su fiebre de likes. Otro, la plaga esa del inatajable síndrome de militancia. Solo para comenzar con la larga lista de males.



Y falta nos va a hacer a los derechos de todos los ciudadanos un señor como José Miguel Vivanco, quien dejará en febrero próximo su cargo de director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Son 30 años los suyos dedicados a defender los derechos humanos frente a tantas violaciones en que han incurrido en la región todo tipo de gorilas. Unos, de sacoleva. Otros, de uniforme.



Vivanco no sabe lo que es arredrarse y por eso terminó en la mira de los extremos, vituperado por ambos, indudable señal de su buen hacer. Igual, seguirá trabajando, así lo ha dicho, en eso que es su apostolado.



Aquí lo grave es que Vivanco se va cuando precisamente la democracia en América Latina pasa por su peor momento. Porque si hace 30 años la línea era la del uso criminal de las bayonetas y el pueblo puesto manos arriba, hoy lo que manda es un manual autoritario disfrazado de legalismo. Esa cartilla que unos y otros siguen en casa al pie de la letra mientras afuera posan de demócratas. Igual, por más que lo intentan, no pueden esconder las orejas de lobo.



“No se dejen seducir por el canto de sirena de demagogos populistas” ha dicho José Miguel, mientras alista su partida. ¡Cuánto me temo que, también en Colombia, vamos a seguir pasando de largo ante tamaña advertencia! Porque aquí, como en otros lados, el populismo acecha por todos los costados y pinta para ganar.



Mucha falta nos hará Vivanco. Pero él debe saber, tanto como Human Rights Watch, que los hombres pasan y las instituciones quedan. Y que antes que el nombre de un sucesor o sucesora, aquí lo importante es mantener esas líneas de acción que hagan públicos todos los intentos por atentar contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, provengan de donde provengan.



Por ejemplo, como acaba de suceder aquí con el Fiscal General de la Nación, quien al calificar a sus críticos como “delincuentes parapetados”, viola de manera flagrante lo que consigna dicha Declaración: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.



Gracias, Yolanda. Gracias, José Miguel. Maestros y titanes: éxitos en sus nuevas trincheras, las de la defensa conjunta de la verdad y la libertad.



