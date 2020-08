Ya es hora

Agosto 11, 2020 - 11:40 p. m. 2020-08-11 Por: Vicky Perea García

Si no pasa nada en el último minuto, como ocurrió en las dos ocasiones anteriores, mañana deberá arrancar el plan piloto para reactivar el sector gastronómico en Cali. Será en el Parque del Perro, participarán 17 restaurantes y de cómo se cumplan los protocolos de seguridad y salud, más el comportamiento que demuestren los caleños, dependerá que la reapertura se replique en el resto de la ciudad y se extienda por el Valle durante las próximas semanas.



Volver a la normalidad -o la nueva normalidad como se le dice ahora- es lo que hay que hacer cuando se sabe que la convivencia con ese virus que nos tiene encerrados desde hace cinco meses va para largo. Ya nos avisaron desde la Organización Mundial de la Salud y lo ratifican a cada rato los científicos, que el Covid-19 permanecerá entre nosotros por mucho tiempo o nunca se irá o mutará para sorprendernos con efectos diferentes.



Por eso más nos vale adaptarnos, retomar nuestra cotidianidad y empezar a reconstruir esta sociedad que ha resultado afectada en todos sus frentes, el económico el que más. Estoy convencida que el encierro que hemos vivido era necesario mientras descifrábamos a ese desconocido que nos atacó, nos preparábamos para sus afectaciones y aprendíamos cómo vivir con él.



Pero ya es hora de regresar, con la responsabilidad colectiva e individual que eso conlleva y sin caer en la utopía de que todo volverá alguna vez a ser igual que antes. Por ello es tan importante la reapertura del sector gastronómico y a partir de ahí el retorno escalonado de actividades que hacen parte, sobre todo, de nuestra vida social y son fundamento del desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro bello departamento.



La pandemia ha sido desastrosa en términos de ocupación laboral, como bien lo demuestra ese 27,7% de desempleo que se registró en Cali al finalizar el mes de julio. Me confieso inexperta en el tema pero no hay que darle muchas vueltas para saber que el mayor peso en esa cifra está representado en los puestos de trabajo que se perdieron en los sectores de servicios como el turismo, la gastronomía y la cultura -o economía naranja como se le llama en estos tiempos-, que se han convertido en jalonadores importantes del progreso económico del Valle.



Se habla de 84.000 empleos perdidos, de 2400 restaurantes cerrados en Cali y otros 3000 en el departamento, de escuelas de salsa, realizadores de eventos y empresarios nocturnos quebrados, de hoteles que será imposible abrir otra vez porque las deudas los ahogan. No dieron más pese a la creatividad regional que salió a relucir como nunca en estos tiempos aciagos. Pero es que solo de voluntad y de ganas es imposible comer, pagar arriendo, sostener empresas, vivir.



Lo que se viene será complejo y durísimo, pero entre más largas se le dé será peor. Claro que preocupan los cientos de casos de contagios que se confirman a diario, esas 15 o 20 muertes reportadas en días recientes en nuestro Valle que por cierto parece haber entrado en el aplanamiento de la curva, la falta de conciencia de unos pocos que aún creen que con ellos no es, que esto es puro cuento o que gozan de inmunidad divina. Pero la mayoría ya nos sabemos la lección y nos irá bien cuando presentemos el examen de regreso a la rutina, o nueva rutina si lo prefieren.



Dará miedo volver a la calle, entrar a un restaurante, hacer ejercicio en un gimnasio o sentarnos en una sala de espectáculos. Pero no creo que Cali y el Valle, sus economías y sus gentes aguanten un mes más, o dos o tres, de inactividad. Lo mejor, entonces es prepararnos para el retorno y confiar en que seremos capaces de comprometernos con nuestro cuidado individual y con la protección de nuestras comunidades.



Ya es hora de demostrar que podemos asumir nuestra adultez como sociedad. Ya es hora de que nuestros gobiernos así lo reconozcan. Ya es hora de retomar nuestras vidas. Ya es hora de recuperar nuestra economía. Ya es hora de volver al futuro. Ya es la hora.



