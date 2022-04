Abril 05, 2022 - 11:45 p. m.

2022-04-05

Por:

Vicky Perea García

Aquí estamos otra vez, mirando qué va a pasar en Colombia en los próximos meses y cómo nos van a afectar las decisiones individuales que tomemos así como las acciones de otros, esas que no podemos controlar.



Todo gira hoy en torno a las elecciones presidenciales. Normal, porque dependiendo de quién sea elegido así serán el futuro político, económico y social de la nación, la forma de relacionarnos con el mundo, la manera en que funcionará el país. A no ser que suceda algo extraordinario o inusual, ya sabemos que iremos a una segunda vuelta presidencial y quiénes serán los dos candidatos que se enfrentarán en ella. Hasta ahí todo bien, o más o menos bien porque somos bastantes los colombianos que quisiéramos haber tenido alternativas diferentes a las actuales. Pero así funciona la democracia.



Como lo dijo Eduardo José Victoria en su columna del sábado, ya sé por quién no votaré, aunque no tengo claro si lo haré por el otro. Siempre hay opciones como el voto en blanco, que no es lo ideal pero es una determinación válida. Y con seguridad ejerceré mi derecho a sufragar, con el que he cumplido siempre desde que tengo la mayoría de edad.



Les dejo a los expertos el análisis detallado de las propuestas de los candidatos, no sin decir que del populismo no sale nada bueno, genera ilusiones a quienes sienten que ahí está la panacea para solucionar todos sus problemas, pero generalmente se estrella con la realidad porque lo que se ofrece es irrealizable, no hay presupuesto que alcance o termina en debacles como las que hemos visto en países vecinos.



Seguir igual tampoco funciona porque las diferencias abismales, la falta de oportunidades, el robo descarado del erario y la ausencia de decisiones que piensen primero en la gente, segundo en la gente y siempre en la gente, terminarán hundiendo a la nación.



Definitivamente los extremismos no funcionan. Ojalá uno pudiera sacar lo mejor de cada propuesta, rescatar las fortalezas de cada candidato, fusionarlas y moldear a partir de ahí al próximo presidente de Colombia.

No se puede, y menos con esta polarización que nos ciega, nos hace agresivos, nos lleva a verter la hiel de las entrañas sobre cualquiera con quien disentimos. Se nos olvidaron palabras preciosas como diálogo, respeto, compasión…



Así las encuestas nos arrojen números, tendencias y ‘visionen’ el futuro, el resultado de la segunda vuelta y el nombre del próximo presidente de la República solo se conocerán el 19 de junio. Bueno, suponiendo que la Registraduría Nacional no cometa las mismas embarradas que con el conteo de votos de las elecciones legislativas.



Señor registrador Alexánder Vega, solo piense por un momento que de su trabajo, de la confianza que genere la labor de la entidad que usted dirige y de la responsabilidad que asuma, depende que se prenda o no la mecha en una Colombia hoy más dividida que nunca.



Y como siempre pasa cuando escribo esta columna, quisiera referirme a un sinfín de temas de actualidad. Pero como el espacio no alcanza, para no quedarme con la espina les dejo algunas preguntas fregonas a modo de posdata:



* ¿Alguna razón para que la Alcaldía anuncie que entregará el próximo 28 de abril la totalidad de estaciones del MÍO reparadas, justo cuando se cumple un año del paro nacional que desembocó en los dos meses violentos que vivió la capital del Valle?



* ¿Será que la Administración Municipal también tiene proyectado devolver a su lugar la estatua de Sebastián de Belacázar ese día, como para recordarnos dónde comenzó todo?



* ¿Nos meterán a la fuerza el proyecto Cali Inteligente -que se cayó en el Concejo- haciendo contratos directos, buscando socios estratégicos diferentes a Emcali, invirtiendo miles de millones de pesos y sin derecho a protestar, como lo anunció palabras más, palabras menos, Marcela Patiño, gerente del proyecto, en entrevista a El País? ¡Golazo!



* ¿En tiempos de guerra en directo, con satélites monitoreando cada rincón del planeta, con redes sociales transmitiendo en tiempo real, Valdimir Putin, el siniestro presidente ruso, pretende negar los atroces crímenes que sus tropas han cometido en Ucrania?



Sigue en Twitter @Veperea