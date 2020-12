Adiós, 2020

Diciembre 29, 2020 - 11:40 p. m. 2020-12-29 Por: Vicky Perea García

Hasta nunca, 2020. Bienvenido, 2021. Cómo quisiéramos que mañana a las 12 de la noche, cuando suenen las campanadas con las que se pone fin a este año extraño, nefasto para millones, quedaran atrás tanto dolor e impotencia. Y que pudiéramos recibir ese primer minuto del nuevo calendario, entre abrazos y sonrisas de nuestros seres amados, con la certeza de que el porvenir será diferente, mejor, ¡por favor!



Ojalá el Covid-19 fuera ese mal sueño del que solo quedan los recuerdos cuando nos despertamos. Pero no, 1.778.000 fallecidos, más 81,5 millones de contagiados y contando, son el indicador de que la pesadilla sigue siendo real.



Ojalá se hubiera honrado la vida en Colombia, el más sagrado de los derechos humanos, y hoy no tuviéramos que contar casi 300 líderes asesinados en el país este año, ni 1050 caleños muertos de forma violenta, ni 90 masacres en el territorio nacional, incluida la de los cinco niños del sector de Llanoverde en Cali.



Ojalá no se acabara este 2020 sin que nos dijeran, así fuera en el último minuto, en qué se va a gastar puntualmente la Alcaldía de Cali los $650.000 millones del endeudamiento que le aprobó el Concejo. O que nos dieran la certeza de que los US$400 millones que prestará Emcali se invertirán completos donde se necesitan, o que nos quitaran la preocupación por los convenios interadministrativos que ya empezó a firmar la Administración Municipal y que tanto recuerdan los que se hicieron hace una década por casi $250.000 millones y que aún hoy algunos son objeto de investigación.



Ojalá no termináramos estos doce meses con la triste certeza de que la deforestación en el país será mucho mayor, si se tiene en cuenta que entre enero y abril ya se contabilizaban 75.000 hectáreas taladas, cifra que podría ser a fin de este año tres veces más alta, superando así las 158.894 del 2019. Nos quedamos esperando también el parte victorioso de las autoridades en la lucha contra la minería ilegal o que la construcción de un puerto en Tribugá dejara de ser como una espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza del Chocó y de la riqueza natural del Pacífico colombiano.



Ojalá este hubiese sido el año de las reformas legislativas que tanto y por tanto tiempo ha necesitado Colombia. En el limbo eterno, ese al que nos tiene acostumbrado el Congreso de la República, reposan la transformación de la Justicia con la que debería volverse más eficiente la prestación de un servicio esencial para los colombianos; los cambios al quehacer de la política nacional con los que se esperaría acabar con tantas mañas adquiridas que tanto daño le hacen al ejercicio de la democracia en el país; la transformación del sistema penitenciario, a ver si se termina de una buena vez con el hacinamiento en las cárceles y la corrupción en el Inpec.



Qué más quisiéramos que mañana, con la última campanada, desapareciera todo lo negativo que nos dejó este año y sólo recordáramos lo bueno que obtuvimos en este extraño 2020. Yo agradezco el tiempo único e irrepetible con mi familia, a la que le debo tantos años, con sus días y noches dedicados al oficio de ser periodista. A la vez que elevo una oración por quienes fueron víctimas de ese virus maldito, doy gracias por la salud y el bienestar de los míos. Bendigo a la ciencia y a los científicos, que nos han devuelto la fe y la esperanza, y honró a esos miles de hombres y mujeres que expusieron sus vidas en clínicas y hospitales, por mantenernos vivos a nosotros.



Sí, hasta nunca 2020 y bienvenido 2021. Te aguardamos con la esperanza intacta.



