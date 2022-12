Calentando nalga

Diciembre 05, 2022 - 11:45 p. m.

2022-12-05

Por:

Miky Calero

“Debemos partir de que no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Eso sin duda nos motivó a pensar en cómo evolucionar.

Entonces me tiene sin cuidado el número de horas que trabaje un empleado, porque nosotros no medimos a los colaboradores por hora nalga, sino por resultados, por sus logros”, dijo en entrevista Mauricio Trujillo Posada, vicepresidente ejecutivo del Grupo Hada, quien además afirmó que los 750 colaboradores de la empresa se encuentran felices.

Esta es una discusión que se tiene que dar en todos los niveles, ‘si calentar nalga’ en un asiento de una oficina por cumplir unos horarios de trabajo representa más o menos productividad.



El lunes es un día feliz para Sara Cabrerizo. “Me levanto tarde los lunes, una fantasía. Luego voy al gimnasio o a natación con mi madre, hago recados… lo que me cuadre”, explica en la oficina de Good Rebels en Madrid. Esta agencia de marketing digital es una de las empresas que en España aplican la jornada de cuatro días, 32 horas a la semana en vez de 40. “Mi vida ha cambiado a mejor de forma brutal”, añade la trabajadora de 25 años. Comparte esta opinión con su compañera de la misma edad, Inés Aguilar, que libra los viernes desde 2021: “Estoy menos estresada. Puedo hacer cosas para las que antes no tenía tiempo, como aprender italiano”. Ambas cobran lo mismo que cuando trabajaban cinco días a la semana.



Este testimonio dentro de los miles que existen, muestran que es importante tocar el tema en Colombia. Pero para quienes todavía defienden los horarios de 8 horas cinco días a la semana, con el argumento que se bajaría la productividad, está demostrado que no es cierto. No necesariamente, ya que empresas y países que se han decidido, testifican que la eficiencia de trabajadores felices repercute en mejores índices de productividad, entre ellos Nueva Zelanda, Japón y España.



Perpetual Guardian, empresa de redacción de testamentos, se convirtió en pionera de esta modalidad desde 2018 cuando hizo los primeros pilotos de trabajo de lunes a jueves por el mismo salario. El éxito de su producción fue inigualable.



Después, la compañía Unilever decidió aplicar este modelo durante el 2021. A final de año reportaron importantes avances en la efectividad de sus empleados.



“El objetivo es medir el rendimiento en función de la producción y no del tiempo trabajado. Creemos que la antigua forma de trabajar está desactualizada y ya no es adecuada”, explicó el director general de Unilever Nueva Zelanda, Nick Bangs, a medios locales. Y convirtió la jornada de cuatro días en una normativa a largo plazo.



Así hay muchísimos ejemplos que nos ayudarían a por lo menos darle una discusión responsable y no política en el Senado de la República. Podemos buscar caminos donde todo sea más amable, no por imposiciones sino por decisiones.