Boris y su liderazgo

Enero 25, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-25

Por:

Mario Carvajal Cabal

Al gobierno de Boris Johnson podrían quedarle pocas horas. El 20 de mayo del 2020, mientras solo podían salir los trabajadores esenciales o personas que fueran a ejercitarse en solitario o a reunirse con una persona, afuera, con distanciamiento social, el Primer Ministro británico organizó una fiesta para 40 personas en su residencia oficial (10 de Downing Street).



Todo parece indicar que este no fue un incidente aislado. Según reportes en medios ingleses, Johnson en varias ocasiones incumplió las reglas de cuarentena impuestas por su gobierno.



Según un artículo reciente en The Economist, cuando empezaron a filtrarse reportes de fiestas durante la cuarentena, el líder británico afirmó que su equipo de gobierno no había organizado ningún tipo de evento o fiesta en su residencia oficial. Cuando se confirmó que sí se habían organizado varias fiestas y eventos, Johnson afirmó que él no tenía conocimiento de estos.



Posteriormente, cuando se estableció que el primer ministro había estado en una de estas, este declaró que él no sabía que el evento al que había ido clasificaba como una fiesta y que no tenía claridad sobre las reglas impuestas por su propio gobierno. Las constantes mentiras de Boris, y su incapacidad de asumir las consecuencias de sus actos es lo que más ha molestado a la opinión pública y a los miembros de su propio partido.



Para activar un voto de confianza el 15% de los parlamentarios del partido deben enviarle una carta al presidente del Comité Conservador de Miembros Privados, más conocido como el Comité 1922, el deseo de hacer este voto. Teniendo en cuenta que actualmente hay 359 parlamentarios conservadores, solo 54 tendrían que enviar la carta. Esto entonces derivaría en que se lleve a cabo el voto de confianza en el parlamento inglés, donde se necesitaría una mayoría simple, en este caso 180 o más parlamentarios conservadores, para derrocar al líder del partido.



Si esto se llegara a dar, el actual primer ministro de Gran Bretaña dejaría de ser el líder de los conservadores, pero permanecería en el cargo hasta que se elija su sucesor.



La elección de éste se daría de la siguiente manera. Primero, dentro del partido los parlamentarios deciden cuáles serían los dos candidatos principales para reemplazar a Boris Johnson como líder del partido.

Después, los 180.000 miembros del Partido Conservador (también conocido como los ‘Tories’) votan por correo y eligen al nuevo primer ministro.



Por ahora, Boris ha logrado que no se llegue a dar el voto de confianza, y no existe claridad si sus opositores pudiesen convencer a 180 copartidarios para revocar el liderazgo del primer ministro. No obstante, esta claro que su gobierno atraviesa una crisis de legitimidad y gobernabilidad.



Ojalá que a Boris Johnson lo destituyan de su cargo, pues este creyó que él estaba por encima de las reglas de su propio gobierno y ha sido incapaz de asumir su responsabilidad.

​Sigue en Twitter @Mariocarvajal9C