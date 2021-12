Parteaguas

Diciembre 19, 2021 - 11:45 p. m.

2021-12-19

Por:

Mabel Lara

Ustedes me conocen de tiempo, atrás. Podemos decir que somos unos viejos conocidos, pero tal vez no saben muchas cosas de mí. Soy producto de una familia clase trabajadora como miles de familias colombianas: hija de una maestra de escuela, directiva docente y un trabajador independiente.



He sido una mujer profundamente afortunada y sin duda mi historia es una historia de éxito. Pude estudiar lo que quería y tener una carrera que agradezco infinitamente, llena de reconocimientos, pero soy parte de la excepción y no la regla.



Me he dedicado durante 20 años a ejercer el periodismo en importantes medios del país y a acompañar causas sociales, ilusiones de mujeres, de afrodescendientes como yo, de víctimas de la violencia y de otras tragedias y carencias, algo aporté, pero siempre me quedaba el sabor de que podía hacer más.



Decidí, entonces, seguir formándome, estudié mi Maestría en Ciencia Política y relaciones internacionales y me metí en el asunto de la innovación pública y el liderazgo en América Latina en la Universidad de Georgetown y me prepare porque sabía que esta decisión que ahora comparto con los lectores de El país, algún día tenía que tomarla:

atreverme a participar en la política con la intención de ocupar un cargo decisivo en el Estado que es donde se pueden transformar las realidades y darle el derecho a niñas como yo, fui a soñar y construir proyectos de vida sólidos con garantías de un Estado que abogue por la justicia social.



Llevo pensándolo varios años y finalmente me atrevo. Sé que tendré que convencer a los escépticos que me pondrán a prueba todo el tiempo.

Tendré que probar todas las veces, como me ha tocado, que siendo mujer, del Pacífico y una simple periodista ‘presentadora’ como algunos con un dejo despectivo me calificarán puedo liderar este proceso de elegir una bancada en el Senado que asuma la vocería no del nuevo, sino del verdadero liberalismo.



Asumo el reto, me pongo a prueba, no solo de los escépticos sino sobre todo de ustedes las mujeres y hombres que durante estos años me han brindado su afecto.



Voy a encabezar la lista de candidatos al Senado del Nuevo Liberalismo con la ilusión de que seremos capaces de construir una propuesta verdaderamente liberal, un liberalismo contemporáneo que seguramente ha cambiado en muchas cosas de las que apasionaron a mis mayores allá en Puerto Tejada que siguieron a López Pumajero, a Gaitán a las mujeres sufragistas, y claro a Galán, aún recuerdo la expresión de sus caras cuando lo mataron.



Un liberalismo que se ha transformado, pero conserva su esencia: la garantía de las libertades y la construcción de las condiciones para que las oportunidades se ofrezcan por igual. Me lanzó al agua con la convicción de que el periodismo me acercó a las realidades de mi país y mi región y que finalmente, como el periodismo, el servicio público de la política será un trabajo que espero honrar, porque también la mejor manera de no sentirse desesperado es levantarse y hacer algo.

