Universidades 2022

Enero 09, 2022 - 11:35 p. m.

2022-01-09

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

La educación superior está teniendo cambios muy profundos, un reacomodamiento y una transformación que va más allá de lo digital. El 2022 está cargado de muchos retos para las universidades en nuestro país.



El mensaje de flexibilización para la oferta educativa que hizo el Ministerio de Educación al cierre del año con la Directiva Ministerial 09 del 2021, abre una dinámica mucho más maleable del Ministerio en materia de registro calificados, que debe profundizar para que las universidades puedan adaptarse mucho más rápido a los cambios que se dan a alta velocidad y con una profundidad que muchas veces hasta se desconoce. Así mismo, la ‘discriminación positiva’ que se hace de universidades acreditadas institucionalmente de alta calidad, es la mejor señal que envían al sector. Así, todo ello le dará al sector un dinamismo hacia la excelencia y una flexibilidad para la adaptación a los nuevos contextos. Esta política debe ser más general y no solo de emergencia por la pandemia.



Otro punto capital de la educación es la cobertura y esta tiene que ver con la financiación. La opción clara del Gobierno por el fortalecimiento de las universidades estatales se mantiene en la senda que dejó planteada desde 2019. Aumento del presupuesto de transferencias para las universidades, luego con la pandemia la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, y con resultados como los de Generación E, que según el Ministerio está beneficiando a 250 mil jóvenes. En este campo y en la articulación con la Alcaldía del Cali, Univalle da ejemplo de compromiso con la región. El aumento de cobertura ha sido importante. La composición universitaria en el país es de 50% estatal y 50% privada. Para esta última, se puso en marcha la Financiación Contingente al Ingreso, que es una de las formas modernas que en otros países han utilizado para apoyar el aumento de cobertura. Le corresponde al Icetex poner a funcionar esta fuente de financiación antes de seis meses. Este beneficio debe complementarse con un nuevo esfuerzo en reducir las tasas de interés. Igualmente, este enero 400 estudiantes de estratos populares ingresarán a las universidades privadas acreditadas que dan beca del 50% que se suma a la de la Alcaldía del programa Todos y Todas a Estudiar, que impactará a 10 mil jóvenes en distintos niveles. Esta política hay que volverla institucional en la ciudad: dar oportunidades de educación para todos.



Una de las fuentes de cambio en la educación superior es la pregunta por el tipo de formación que se espera de la universidad. Algunos, con mirada cortoplacista y utilitarista, están pregonando por certificaciones cortas, que adiestren barata y rápidamente a la nueva mano de obra en las necesidades del mercado. Es una llamada de atención para las universidades: sus procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar más sintonizados con las necesidades de las empresas. Pero olvidan que la finalidad de las universidades no es solo preparar a las nuevas generaciones de profesionales, sino también formar ciudadanos para la democracia. En este sentido es importante que se propicie la formación integral que asegure ciudadanos, entre otros, colaborativos, solidarios, críticos e innovadores, y no solamente competentes en una materia.



Finalmente, con el regreso a clases ‘sin aforos’ anunciado por los ministros de Educación y Salud, es vital que las universidades monten espacios bioseguros gracias a la vacunación y cuidados, y también analicen el proceso de aprendizaje de los estudiantes que iniciaron virtualmente y de los que adelantaron casi cuatro semestres remotamente. También es capital pensar en qué dinámicas se puedan establecer para ayudar a la salud mental que tanto ha sido golpeada.



Estos son algunos retos que se suman a los crónicos enfrentados por las universidades.



* Rector Universidad Javeriana Cali.



Sigue en Twitter @RectorJaveCali