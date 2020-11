Nueva consciencia, nuevas formas

Noviembre 29, 2020

Acaba de celebrarse la Cumbre de Pioneros del Cambio que promueve el Foro Económico Mundial. Este es un buen preludio para la navidad y el año nuevo que se avecinan. La cumbre reunió a líderes de gobiernos, empresas y sociedad civil de más de 90 países de todo el mundo. Este encuentro es muy especial, no solo porque sucedió en esta parte del año, sino también por la impactante experiencia que hemos vivido debido a la pandemia. Los temas tratados en la Cumbre están relacionados directamente con los asuntos que nos han impactado a lo largo de los últimos meses: el auge de los negocios digitales, las innovaciones en el estilo de vida urbano, la necesidad de cambios urgentes en los sistemas de salud, el uso generalizado de nuevas tecnologías financieras con sus beneficios y sus riesgos, la cuarta revolución industrial y cómo implementarla y así sucesivamente. Muy pertinente la pregunta que ha guiado este encuentro mundial: ¿Dónde están las mayores oportunidades de cambio positivo en el mundo en el inmediato futuro?



Como sociedad, hoy albergamos la esperanza de que la tan anhelada vacuna llegue el próximo año. Entre tanto, la vida continua y debemos seguir avanzando en la construcción de nuestro futuro, en donde nos reencontremos como personas, más conscientes del significado de la vida y del sentido de comunidad. El 2020 nos implicó innovar y, aunque en un entorno adverso, logramos cambiar aspectos de nuestra vida individual y colectiva que creímos ajenos a nuestras posibilidades.



Al hacernos más flexibles en esta experiencia, hemos comprendido que hay otras formas de hacer las cosas: trabajar, estudiar, negociar e interactuar, también se logran a través de medios digitales. Tuvimos mayor consciencia del cuidado de nuestra propia salud, así como la de los demás. El punto es, ¿cómo esta consciencia promoverá nuevas empresas, vida urbana, sistemas de salud y financieros, entre otros? Es claro que debemos apostarle a la tecnología de punta, la innovación en sostenibilidad ambiental y por supuesto, al cierre de brechas sociales.



El Foro Económico Mundial promueve la idea del ‘Great Reset’ para motivar el aprovechamiento de este momento único en el que la economía, la política y la vida cotidiana se han interrumpido. Se sugieren cuatro tipos de grandes cambios: Cambiar de modo de pensar, desmantelar paradigmas básicos que no son indefectibles; repensar los indicadores de desarrollo que toman en cuenta la riqueza pero no la distribución; cambiar en esta misma línea los incentivos que hemos creado para crecer y finalmente, romper la polarización inducida, que no solo se refleja en la división global de amigos y enemigos, sino en la falta de conexión de los líderes del mundo con el resto de la humanidad, los animales y el medio ambiente en general.



Podemos llevar estas ideas a nuestra reflexión en lo cotidiano, y concluir que, si nuestro entorno cambia, nosotros debemos cambiar también. Hoy tenemos una oportunidad inédita para transformar nuestro futuro y evolucionar como sociedad.



Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, hacía también una invitación a ese acuerdo, debemos hacer un nuevo acuerdo social, para que articulemos una nueva dinámica en la que nadie se quede atrás, que cierre brechas y de oportunidades para todos.



*Rector Universidad Javeriana Cali



