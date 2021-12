¿Irreconciliables?

Diciembre 16, 2021 - 11:35 p. m.

2021-12-16

Por:

Liliane de Levy

En Estados Unidos se vive un momento difícil. Los problemas se acumulan, las soluciones parecen imposibles, los rencores, los odios y la violencia a flor de piel. Y finaliza un año del mandato demócrata de Joe Biden y la reconciliación prometida no logra sacar cabeza.



El gran país del norte, la primera potencia del planeta se ahoga en la intolerancia y la ineptitud. La cadena de noticias CNN que defiende a Biden y le hace contrapeso a la cadena Fox todavía muy fiel al expresidente Donald Trump y al partido Republicano decidió no seguir tapando el sol con la mano para declarar que su misión “ no es encontrarle excusas a los políticos” sino reconocer -sin equívocos- que los grandes errores de la administración demócrata actual son los culpables de su pobre popularidad.



Y cita cómo Biden subvaloró la inflación al imprimir trillones de dólares de ayuda a los ciudadanos y que en vez de ayudarlos causó una devaluación de la moneda sin precedente. La clase media y baja son sus principales víctimas. También atribuye el desastre a la pandemia que va y viene a su antojo, sin respetar los acostumbrados calendarios políticos, y acusa a Biden por su manera de dirigir un vergonzoso debacle en Afganistán.



Los demócratas que todavía respaldan a Biden atribuyen los pesares que vive su país al perverso legado de Donald Trump y a la confusión sobre las modalidades de la ética y el deber ciudadano. Mirado desde la distancia Estados Unidos parece ingobernable e irreconciliable, para felicidad de sus principales rivales en el panorama mundial, como China y Rusia que vienen complotando en su contra.



Un doloroso y simbólico proceso se vivió en Estados Unidos hace un mes con un joven de 18 años quien hace un año, (cuando tenía 17) mató a dos hombres e hirió a un tercero y salió absuelto en un juicio que le reconoció los derechos a la defensa propia, el porte de armas y su utilización (incluso ilegal) para combatir las manifestaciones raciales violentas.



Se trata de Kyle Rittenhouse quien en agosto del año 2020 se dotó de un poderoso rifle bien cargado y viajó a una ciudad cercana en otro Estado a defender (según alega) a los propietarios de almacenes y negocios de los vándalos que participan en las manifestaciones solamente para causar daños. Durante el juicio los abogados mostraron un video que se tomó el joven durante esta noche de violencias y en el que se ve perseguido y persiguiendo a manifestantes agresivos y disparando al encontrarse acorralado. Lo acusaban de múltiples cargos pero al final salió libre y totalmente inocente.



Y el país se dividió. Los demócratas que buscan prohibir que tantas armas se encuentren en manos inapropiadas, en este caso de un menor de edad, pensaron que por lo menos Kyle iba a responder por su presencia en las manifestaciones y el porte de un arma ilegal. Y no fue así. Por su parte los republicanos juzgan el comportamiento de Rittenhouse patriótico y necesario para defender a la población contra los violentos que saquean y roban sus bienes, el país se dividió en torno al caso Rittenhouse y reveló sus profundas heridas.



Entretanto todo se complica para Joe Biden tanto en el exterior como en el interior. En el exterior lo vienen amenazando tres guerras que no puede eludir: la de Ucrania vs. Rusia; la de China vs. Taiwán y la de Israel vs. Irán, No será fácil.



En el interior quizás le va un poco mejor gracias a sus proyectos para crear empleos aunque tampoco se puede jactar de nada concreto ni controlar la ola migratoria que provocó, animado por sus mejores intenciones o encontrar la manera de suplir con las mercancías necesarias los almacenes que últimamente exhiben tristes estanterías vacías en un país considerado símbolo de la abundancia y la prosperidad.

