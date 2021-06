La tarea va más allá

Junio 11, 2021 - 11:35 p. m.

2021-06-11

Por:

Julián Domínguez Rivera

Pese a las graves consecuencias que han traído para el país las restricciones implementadas el Covid-19 y los devastadores efectos de los bloqueos en varias regiones, la economía del país crecería a niveles superiores al 5%, de acuerdo con el Banco Mundial y la Ocde.



No obstante estas buenas perspectivas, existen factores que es necesario atender con prontitud para evitar que el panorama para 2021 se torne más gris de lo que se proyecta por culpa del pico de la pandemia y los destructivos bloqueos.



Lo ocurrido en las últimas semanas ha sido un golpe demoledor a la confianza colectiva, sin perjuicio de que sea justa la protesta de un amplio sector de la ciudadanía. Porque si bien es imperativo que el país avance con celeridad en programas sociales, oportunidades educativas y laborales para los jóvenes, ayudas efectivas para las micros y pequeñas empresas, eficiencia en la justicia y en la lucha contra la corrupción, entre otros temas, es absolutamente condenable que la protesta social haya sido blanco del vandalismo y la delincuencia y, peor aún, atizada por fines electorales como se conoció en declaraciones recientes de uno de sus líderes.



¿Es necesario hacer tierra arrasada, destruir empleos y empresas para llegar al poder, dejando ciudades destrozadas y sus sistemas de transporte masivo casi inservibles pese a que su construcción costó años y grandes inversiones, dejando sin medio de transporte precisamente a la población más vulnerable? Triste futuro el que nos esperaría.



Otro factor es avanzar en la vacunación, si bien en las últimas semanas se ha acelerado llegando hoy a 11 millones de personas con la primera dosis y a 4 millones con las dos dosis. Es necesario llegar pronto a la meta del 70% de la población vacunada y evitar tantas muertes dolorosas como las que nos golpean todos los días.



Es fundamental, también, persistir en acciones por la recuperación económica sostenible y políticas efectivas que permitan disminuir la desigualdad, que no puede continuar como parte del paisaje cuando hoy hay 3,5 millones de personas adicionales en la pobreza extrema, lo que demanda recabar ingresos y asegurar marcos fiscales sostenibles.



También se requieren acciones estructurales de mediano plazo, porque lo visto en el mundo es que las economías con mayor eficiencia productiva han sido las más preparadas para enfrentar la crisis.



Para ayudar a este propósito colectivo, el Consejo Gremial Nacional creó un Comité de Reactivación cuyo objetivo es trabajar en la generación de empleo para los jóvenes; en programas de formación para el trabajo acordes con las necesidades del sector productivo; y en fortalecer el emprendimiento y la reapertura de empresas afectadas por la crisis.



Asimismo, en la participación del sector empresarial en los diálogos nacional, regionales y con los jóvenes en procura de aportar a las soluciones que requieren los trabajadores y las empresas altamente afectadas por paro, bloqueos y pandemia.



Sin duda, nos corresponde a todos los sectores de la sociedad ir más allá en nuestro aporte para la construcción de un futuro con mayor convivencia y desarrollo. Porque como dice la conocida frase, no podremos conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo.

