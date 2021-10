La hora de las mujeres

Octubre 01, 2021 - 11:35 p. m.

2021-10-01

Por:

Julián Domínguez Rivera

Así se haya convertido en un lugar común, la frase: ‘Las crisis representan oportunidades’, es muy válida en la actual coyuntura para profundizar en un tema de vital importancia para el desarrollo y reactivación de nuestro país, y es avanzar en acciones decididas que permitan cerrar la brecha de género, que se ha puesto en evidencia en los últimos días a partir de noticias publicadas por El País y otros medios.



Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, afirmó en un acto en el Congreso de la República, que en Colombia, a pesar de que las mujeres representan el 51,2% de la población, tan solo 20% de ellas ocupan alguna curul en el Legislativo.



De otro lado, el Dane reveló que, mientras entre los hombres en el total nacional la tasa de desempleo para agosto de 2021 fue de 9,4%, para las mujeres se ubicó en 16,4%. Sin duda, durante la pandemia las mujeres han sido, junto con los jóvenes, el sector más golpeado por la falta de oportunidades.



Una gran pérdida de capital social dado que, como lo afirma Johanna Salgado, experta del Women Economic Forum, en un artículo publicado por un medio nacional: “Empoderar a una mujer es empoderar a una nación”. Agregó que no se puede hablar de recuperación económica sin incluir a la mujer como un eje fundamental, pues “los gobiernos del mundo se van dando cuenta que empoderar a una mujer aumenta el PIB”.



No cabe duda de que debe ser el momento de las mujeres, que vienen demostrando durante décadas sus altas capacidades para dirigir empresas, instituciones, fundaciones y para la gestión pública en los niveles regional y nacional, con comprobada eficiencia, compromiso y preparación.



Nuestro país ha avanzado en cerrar la brecha de género, pero falta mucho por hacer para derribar barreras y modernizar la política pública en este asunto, que debe ser un gran objetivo en los próximos años.



El Consejo Gremial Nacional cuenta con un Comité de Género que trabaja en sensibilizar, cerrar brechas, promover políticas públicas y construir un país mucho más incluyente y equitativo con enfoque de género.



Por su parte, con el Sello Equipares, el Ministerio de Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, impulsan que las empresas adopten prácticas equitativas de género con el fin de reducir las brechas en el mercado laboral.



Estas y otras acciones público-privadas, pero sobre todo el empuje de la mujer colombiana, han permitido que nuestro país haya ocupado en 2020 la posición 22 en el Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, que mide 153 países, mientras que en una versión anterior ocupó el puesto 40. Este mide el tamaño de la brecha de dicha desigualdad de género en la participación en la economía y el mundo laboral cualificado, en política, acceso a la educación y esperanza de vida.



Debemos seguir fortaleciendo este camino porque, como dice la firma consultora Aequales, “una empresa puede ser hasta un 26% más rentable si tiene mujeres en posiciones de liderazgo”. Hay que seguir avanzando en eliminar obstáculos y brindar de manera decidida oportunidades en su camino profesional, no infravalorar sus condiciones de liderazgo, respetar sus derechos y protegerlas de la violencia de género. El dividendo social y económico es evidente.

​