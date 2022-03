Las conclusiones y aprendizajes de las elecciones

Marzo 18, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-18

Por:

Juan Pablo Liévano

Concluyó el primer ‘round’ democrático del año, el cual deja conclusiones y aprendizajes. En primer lugar, el sistema electoral y democrático funciona adecuadamente. Da gusto observar el desarrollo de los comicios y los resultados en la página de la Registraduría.



En segundo lugar, la circunscripción nacional de Senado implica una patente de corso para la pesca de votos en todo el país, con resultados que podrían ser inadecuados para la democracia y las regiones. Unos votos por acá y otros por allá, sin la cercanía al electorado, ni pertenencia auténtica al lugar donde se obtienen.



Igualmente, como resultado de esta dinámica, existen departamentos sub-representados, con graves perjuicios para sus agendas de desarrollo, y otros con mayor representación y capacidad de gestión con el Gobierno. Esto no es adecuado y debería cambiar para nivelar el campo de juego y tener justas representaciones regionales.



En tercer lugar, las elecciones del Congreso continúan siendo de maquinarias. Hoy se encuentran atomizadas, pero la dinámica y el umbral implican la necesidad de aglutinar bajo el paraguas de los partidos a grandes electores, quienes se aprovechan de las listas con voto preferente.



En cuarto lugar, los ganadores de la contienda fueron el Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Liberal. La izquierda moderada y radical ganó terreno. Cuentan con aproximadamente un 48% de las curules en el Senado y un 49% en la Cámara, sin contar con los resultados de las circunscripciones especiales de paz. Los perdedores son la U, el CD y CR que redujeron su participación.



Esta composición parlamentaria podría ser débil e inadecuada como contrapeso a un Ejecutivo con la chequera, los puestos e iniciativas de cambio abruptas y novedosas. Esperemos que los parlamentarios defensores de la libertad, la iniciativa privada, los derechos adquiridos y la empresa como fuente generadora de empleo y equidad sean la mayoría.



En quinto lugar, el umbral obliga a la aglutinación y castiga a aquellos que no lo entendieron o, con actitud soberbia, confiaron en poder alcanzarlo. El Nuevo Liberalismo y Fuerza Ciudadana son los damnificados.



Respecto a las consultas interpartidistas, la debacle de la Coalición Centro Esperanza da lástima. Las peleas entre ellos y la unión con cálculo electoral y no ideológico o programático, le pasaron factura.

Federico Gutiérrez fue el ganador de la consulta del Equipo por Colombia, en parte por la poca llegada nacional y el carácter regional de los otros candidatos y, por otra, al no estar Zuluaga en la consulta, las bases y la mayoría de los dirigentes uribistas le dieron su apoyo.



Petro, sin lugar a duda, es el gran ganador y, con lo demostrado en su consulta, estará en la segunda vuelta. La realidad política, como siempre, se impone.



A Zuluaga no le quedó más que renunciar, ante su ausencia en las consultas y la división y el lánguido apoyo de su partido. Petro pica en punta, Gutiérrez tiene más claro el camino, Hernández sigue siendo una incógnita y los otros parece que no existen. Nuevamente, la política convexa, es decir, donde el centro se escurre hacia uno y otro lado, o de bloques de izquierda y derecha, está sobre la mesa.

​