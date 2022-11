La novela de las OPA

Noviembre 11, 2022 - 11:55 p. m.

2022-11-11

Por:

Juan Pablo Liévano

Después de varias OPA por Nutresa, Sura y Argos, se presentó una cuarta OPA por Nutresa por parte de IHC, la cual busca entre un 25% y un 31,2% de las acciones, con un precio de US$15 cada una. El problema de esta novela son los intereses divergentes entre los diferentes bloques de accionistas.



Por un lado, el GEA, que no quiere vender para conservar el enroque de capital sostenido por años y sus participaciones accionarias y, por otro lado, Gilinski e IHC, que quieren ganar participación, obtener control y romper los enroques accionarios, liberando recursos en las compañías. Esta tarea no ha sido fácil. Incluso con participaciones que llegan aproximadamente al 30% en Nutresa y al 38% en Sura, Gilinski no cuenta con las mayorías para tomar la decisión de venta de las participaciones cruzadas.



La disputa incluso ha llegado a la Superintendencia de Sociedades. Todo parece indicar que la estrategia jurídica consiste en que se reduzcan el quorum y las mayorías decisorias en la Junta Directiva, para que los directores que no tienen conflictos tomen la decisión correspondiente, sin perjuicio de la discusión estatutaria al respecto. Lo anterior se pudo haber logrado, temporalmente, al otorgarse una medida cautelar dentro de un proceso que, aparentemente, busca la nulidad del voto de Nutresa en la Asamblea de Sura, que evacuó el conflicto de intereses de dos directores de Sura, pues se debía contar con la autorización previa de la Junta Directiva de Nutresa con el sentido del voto.



Por ello, la Superintendencia de Sociedades invalidó temporalmente el voto (por apariencia de buen derecho), prohibiendo la participación de estos dos miembros de la Junta Directiva de Sura en las decisiones de la OPA de Nutresa. Se podría realizar una nueva Asamblea de Sura, con la correspondiente autorización, para darle un correcto trámite al conflicto de intereses, pero el tiempo sería insuficiente.



Lo que es interesante desde el punto de vista societario, y que seguramente completará esta novela, serán las posibles acciones judiciales que se podrían interponer entre los dos grupos por la decisión sobre la OPA de Nutresa por parte de la Junta Directiva de Sura y las votaciones de los conflictos de intereses en las asambleas.



En estos casos, podría presentarse una discusión sobre el posible incumplimiento de los deberes fiduciarios de los administradores y/o un abuso del derecho de voto de los accionistas. Se podría poner a prueba el alcance de la regla de deferencia al criterio empresarial de los administradores, que no es más que el respeto judicial a las decisiones de negocios.



En particular, un miembro de Junta Directiva en conflicto de intereses así sea autorizado por parte de la Asamblea, podría no estar amparado por la regla, al igual que los otros miembros, bajo la posible premisa de que el negocio tampoco lo estaría, dada cuenta de los evidentes beneficios de la oferta por su precio, al ser considerablemente superior al precio de mercado, al valor intrínseco de la acción e, incluso, al de las anteriores OPA. La novela no acaba acá y ambos bloques lucharán por Nutresa y Sura, incluso en los estrados judiciales.