Temas de fondo

Febrero 07, 2021 - 11:50 p. m. 2021-02-07 Por: José Félix Escobar

Por cosas de la pandemia el Covid-19 se ha convertido en tópico omnipresente, casi único. Sin restar importancia a la gravedad del problema, lo cierto es que se ha exagerado en cuanto a su tratamiento informativo. La memoria de la gente es corta: enormes tragedias como las causadas por las dos Guerras Mundiales del Siglo XX y sus secuelas de destrucción y muerte, fueron ya superadas.



Hay tres grandes temas de fondo que es forzoso comentar. El primero es la recia defensa de la democracia que consta en la acusación ante el senado que se acaba de formular contra el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump. Con total claridad en los términos, la Cámara de Representantes resolvió “acusar a Donald John Trump, presidente de los Estados Unidos, por graves delitos y faltas” cometidas tras las elecciones del 3 de noviembre de 2020.



Las transgresiones de Trump son descritas como muy graves sin apasionamiento alguno. El anterior presidente orquestó durante varias semanas un movimiento de protesta dirigido a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales. Incluso en los primeros días de enero de 2021 Trump tuvo la desfachatez de proponer a un funcionario del estado de Georgia que desapareciera miles de votos ya certificados, para acomodar el resultado de los comicios a sus necesidades.



La instigación de Trump a sus huestes de fanáticos culminó con la escandalosa invasión al Capitolio y su saldo de cinco muertos. Esta conducta es terriblemente grave, solo equiparable a la del capitán de un buque que pretende hundirlo. Los demócratas de la Cámara de Representantes no vacilaron en formular la acusación y bajo la dirección de la congresista Nancy Pelosi no tendrán piedad alguna. Trump pensará dos veces en volver a dejar con la mano extendida a la señora Pelosi.



De enorme gravedad, por otra parte, ha sido el golpe militar que se presentó en Birmania y que significó la prisión domiciliaria de la líder Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz. Apenas duró una década la normalización democrática en ese país, acostumbrado por los militares a medio siglo de regímenes de facto. La injerencia del ejército en las decisiones gubernamentales lo llevó a desconocer las recientes elecciones de noviembre de 2020, que refrendaban un nuevo mandato para el partido orientado por la líder Suu Kyi.



Lo sucedido en Birmania ratifica la fragilidad de la democracia. Birmania de manera descarada se une a los países con sistemas antidemocráticos como Rusia, China y en nuestro vecindario Nicaragua y Venezuela. Ni la propia y culta Europa se salva de esta peste. No puede dudarse que Polonia y Hungría han optado por sistemas intemperantes y enemigos del decálogo democrático.



Colombia conmemoró este fin de semana los 30 años de la instalación de la Asamblea Constituyente, cuerpo que varios meses después emitió la Constitución de 1991. El régimen centenario iniciado con la Constitución de Núñez y Caro fue perdiendo vigencia con el tiempo y el país de finales del Siglo XX ya no se parecía a lo que constaba en su Carta Política.



Se hizo necesaria la actualización cuyo fruto normativo nos rige desde hace 30 años. Los aciertos fueron indudables, pero algunas de las nuevas instituciones requieren urgente reglamentación, como en el caso de la acción de tutela. Sus beneficios suelen ser opacados por el constante abuso que de ella se hace.