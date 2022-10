Octubre 12, 2022 - 11:40 p. m.

2022-10-12

Por:

Jorge Restrepo Potes

No es una orden para el torilero mayor de nuestra Plaza de Toros de Cañaveralejo, que ya hasta perdió su taurino nombre para convertirse en un arenal, como el Movistar de Bogotá, y le agrego el ole, sin tilde en la segunda vocal para que mi voz con acento vallecaucano llegue a las alturas del Congreso, en el que ahora cursa un proyecto de ley por la cual se prohíben las corridas de toros en todo el territorio nacional. Desde este espacio, les ruego a senadores y representantes que suelten el toro, ole.



Reconozco que somos minoría los que amamos el arte sublime del toreo, en el que un valiente –también hay toreras- enfrenta un ejemplar de 500 kilogramos de peso, armado con ominosos pitones. Para no ir muy lejos, en este diario Aura Lucía Mera, Víctor Diusabá y yo somos los únicos columnistas que defendemos la continuidad de las corridas. En la prensa nacional, ido a la otra dimensión Antonio Caballero, no hay cronista taurino que ayude en la preservación de la fiesta.



Esa fiesta encierra una tradición vieja de siglos, que heredamos de España, con el idioma, y que no quisiéramos ver extinguida por el prejuicio de una gente que abomina de ella, sin razón válida alguna.

Perviven en nuestra patria los redondeles de Cali y Manizales. En nuestra ciudad la afición ha renacido gracias al empuje de don Antonio García, empresario español que se la ha jugado por darles a los aficionados temporadas de alta calidad, como la última, que fue magnífica por la jerarquía de los diestros y por la casta de los toros lidiados. Del espectáculo no sólo se benefician los toreros. Los criadores de reses bravas sobreviven por su afición y porque consideran que un buen encierro salido de su cabaña, compensa el esfuerzo de cinco años que permanecen los toros en sus dehesas antes de llegar a los ruedos. Además, sus predios han estado, generalmente, en zonas de conflicto, a los que les es difícil visitar y sólo pueden comunicarse por celular con sus empleados. Detrás de toreros y ganaderos hay una legión de personas que derivan el sustento de ese espectáculo.



Fui miembro por muchos años de la junta directiva de la empresa, sin ánimo de lucro, que organizaba las temporadas en Cañaveralejo, hasta 2012. Por eso sé de los problemas que soportan los ganaderos y el magro retorno que reciben en la venta de sus encierros. Sé también lo arduo que es el remate de los carteles, porque las figuras quieren siempre imponer sus compañeros de terna, y hasta los toros que van a lidiar.



Formulo votos para que los congresistas comprendan la inconveniencia del proyecto que tienen a su consideración. Sería como prohibir el boxeo, que a mí me parece mucho más violento para quienes lo ejercen, tal como ahora lo muestra la temprana muerte del púgil Luis Quiñones que falleció a causa de los golpes recibidos en un combate. Yo no asistiría jamás a un desafío de éstos, pero respeto el derecho que tienen los fanáticos del cuadrilátero.



¿Que somos minoría? Sí, claro. Pero es que las minorías no pueden ser desconocidas porque también somos parte de Colombia.



Para ponerle algo de humor a esta nota, recuerdo que en mi infancia veía a la cocinera de la casa familiar en Tuluá acariciar amorosamente a la gallina antes de ajusticiarla torciéndole el pescuezo, y jamás he observado protestas de defensores de las gallinas, a las que comen felices en los sancochos, como los suculentos que prepara Hilda Cuero en Rozo.