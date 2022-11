Noviembre 02, 2022 - 11:40 p. m.

2022-11-02

Por:

Jorge Restrepo Potes

El 26 de octubre último, tuvimos mi mujer y yo la oportunidad de asistir al Teatro Municipal ‘Enrique Buenaventura’ en donde pudimos apreciar y aplaudir el bello espectáculo presentado por Funmúsica, que obsequió al nutrido público tres horas de deleite porque todos los artistas dieron lo mejor sus repertorios.



Por la “linda caja bombonera”, como llamó Paloma San Basilio al teatro en una de sus presentaciones, y al cual asisto desde muchacho pues con mi madrina Gertrudis Potes venía de Tuluá a Cali siempre que había un espectáculo interesante. Ahora, con tantos años a cuestas, desde uno de los palcos vimos y oímos extasiados varios grupos galardonados con el premio ‘Mono Núñez’ en su última versión.



Abrió plaza, como decimos los taurófilos, el grupo Añuritay, cuyo repertorio es el mismo de ‘Los Chalchaleros’, de grata recordación en Colombia. Creo que si alguno de ellos vive, se sentiría feliz al escuchar a estos excelsos artistas que, a mi juicio, lo hacen tan bien como los argentinos.



En el escenario estaban Fabián Martínez, primera voz y bombo; Juan Carlos Márquez, segunda voz y guitarra; Alejandro Murillo, voz y guitarra; y mi queridísimo amigo Carlos Fernando Velasco, director y gestor del conjunto. Martínez y Murillo también integran el grupo ‘Juglares’, ganador del Gran Premio ‘Mono Núñez’.



Vino luego el dueto Mejía y Valencia, de Pereira, ganador del mismo premio, conformado por Fernando Valencia, primera voz, y César Augusto Mejía, segunda voz, guitarra, director y compositor.

En tercer término salió ‘Renaceres’, integrado por Marco Fidel Castro, guitarra y voz, y Carlos Antonio Yepes, tiple y guitarra.



Cerró la espléndida noche el dueto ‘Nocturnal’, ganador del máximo premio en Ginebra, integrado por Vladimir Ardila, segunda voz y tiple, y Alfonso Ricardo, primera voz y piano. Todos los temas que interpretaron me parecieron excelentes, pero los que ejecutaron del cancionero de Agustín Lara hizo que mis manos no dejaran de aplaudir.



Como decimos en Tuluá, quedé boquiabierto, porque de pocos cantantes había escuchado mejor interpretación de los temas del compositor mexicano: ‘Solamente una vez’; ‘María bonita’; ‘Piensa en mí’; y un ‘Granada’ con el que puede competir la voz de Alfonso Ricardo con las inmortales de Plácido Domingo, Javier Solís, Carlos Julio Ramírez, Juan Diego Flórez, y José Mojica, quien dejó la vida artística exitosa para hacerse fraile franciscano, razón por la que Lara modificó la letra para que el sacerdote no tuviera que hacer mención de la “mujer que conserva el embrujo de los ojos moros”.



La voz de Ricardo merece ser llevada a escenarios internacionales por su registro de altísima calidad. Ambos cantantes fueron alumnos de Carmiña Gallo, la gran diva de la lírica colombiana. Ojalá tengan un buen ‘manager’ que los impulse más allá de nuestras fronteras.



La Fundación Promúsica Nacional de Ginebra -Funmúsica- tiene como propósito la promoción de nuestra música andina, y es el espíritu del Festival ‘Mono Núñez’, que ya realizó la versión No. 48 en la hermosa población vallecaucana, más conocida de los colombianos por su festival anual que la homónima ciudad helvética.



Aplausos, también, para los dirigentes de la Fundación: Bernando Mejía, Jorge Humberto Escobar y Luz María Zambrano, que ponen “alma, corazón y vida” en el sostenimiento de esta noble institución, que merece todo el apoyo de los gobiernos Nacional y Departamental, por lo mucho que aporta a la cultura patria.