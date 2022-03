Marzo 23, 2022 - 11:40 p. m.

2022-03-23

Por:

Jorge Restrepo Potes

El lío de Federico Gutiérrez es idéntico al de la chica soltera embarazada que pretende ocultar su estado pero que el crecimiento de la cintura termina por delatar su desliz. Gutiérrez, el mediocre ganador de la consulta de Equipo por Colombia, es el preferido de Álvaro Uribe; y los votos que obtuvo salieron del Centro Democrático. Imposible negarlo.

Lo que pasa es que como están las cosas el respaldo de Uribe es tóxico a tal punto que ni éste ni el exalcalde de Medellín quieren aparecer de socios. Pero el embarazo va creciendo y de aquí al 29 de mayo todo el país sabrá con quién están el expresidente y sus parciales. Y cómo abominan del aborto amparado por la Corte Constitucional.



Si los colombianos tuviésemos un rapto de sensatez, Sergio Fajardo debe de ser el próximo presidente, pues es el único que puede unir el país y sacarlo de esta atroz polarización que puede llevarlo al abismo. Petro y Gutiérrez son los extremos del espectro, y cualquiera de ellos que triunfe tendrá que enfrentar una situación tan compleja que haría imposible la gobernabilidad.



Sergio Fajardo es el candidato que mejor interpreta el centro político, y tiene todas las condiciones para hacer un gobierno inclusivo, sin sectarismos, sin inclinaciones perversas, capaz de integrar un gabinete ministerial con personas de la más alta jerarquía.



Como buen matemático, sabe cuadrar perfectamente las ecuaciones políticas y trazar línea de conducta oficial que garantice los derechos de todos, sin distingo de ninguna naturaleza.



Fijémonos en el equipo de campaña que ha montado. Puso de fórmula vicepresidencial a Luis Gilberto Murillo, y allí acertó: profesional de elevado reconocimiento internacional; exgobernador del Chocó; exministro de Ambiente; destacado miembro de su etnia, hay en él una persona en quien el presidente puede confiar. Murillo también liderará en la campaña el tema ambiental.



El sorprendente Carlos Amaya será Coordinador de Juventudes y del Sector Rural.



Alejandro Gaviria es el director programático que coordinará el equipo de los diferentes personajes que compitieron en la Coalición de la Esperanza.



Juan Manuel Galán acercará a los sectores liberales progresistas como director de participación.



Jorge Enrique Robledo será el director de todos los equipos de voluntarios y sociedad civil.



Mabel Lara, en la Dirección de región Pacífico, grupos étnicos y minorías del país.



Y Juan Fernando Cristo, director político de la campaña.



Todos los nombres mencionados forman un excelente equipo para una campaña victoriosa.



De lo que se trata ahora es que Fajardo convoque a los colombianos que queremos vivir en paz, sin ver enemigos en los que piensan diferente, creyendo que una Colombia nueva es posible construirla juntos y no desde las trincheras del odio.



En eso creo, y por eso estoy con Fajardo.



***

No salgo de mi asombro cuando escucho al expresidente Uribe tratando de desconocer el resultado electoral del 13 de marzo, que no cumplió con sus pretensiones porque el Centro Democrático perdió muchas curules tanto en Cámara como en Senado. Resulta que el Registrador Alex Vega es un funcionario próximo del gobierno actual, por lo que es inválida la tesis de que trató de favorecer al Pacto Histórico.



Lo grave es que personaje de la importancia de Uribe pretenda tender, al mejor estilo de Donald Trump, sombra de duda sobre el sistema electoral.