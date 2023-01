El País, ¡adelante!

Enero 18, 2023 - 11:40 p. m.

2023-01-18

Por:

Jorge Restrepo Potes

No solo afecto sino también gratitud es lo que siento por este periódico, que me abrió sus generosas puertas en 1977, sin condicionamiento de ninguna índole. Luego de una pausa, ‘Zona franca’ reapareció y hoy sigue tan franca como siempre.



A pesar de haber tenido opiniones diferentes a las de la línea editorial, jamás me ‘colgaron’ una de mis notas, algo bien curioso, pues creo que no muchos periodistas puedan contar esa circunstancia.



La pausa mencionada atrás se rompió porque después de decidir no escribir más la columna, en una reunión con Marino Renjifo Salcedo, jefe en ese momento del Nuevo Liberalismo en el Valle del Cauca, me dijo que el gobernador Jorge Herrera Barona había instruido al alcalde de Cali, Álvaro Navia, para que nombrara director de Tránsito a Humberto Ascione, haciéndolo pasar por cuota del partido de Luis Carlos Galán.

Renjifo alegaba que a uno le pueden inventar enemigos, pero no amigos, y que Ascione jamás había militado en ese sector liberal. Agregó que era urgente que yo redactara columna para que se reversara ese nombramiento.



Como no podía desatender una petición de Marino, de quien fui secretario de Justicia cuando ocupó el cargo de gobernador, y con quien tuve cordialísima amistad hasta el momento de su muerte, hablé con Jorge Arturo Sanclemente, a la sazón subdirector de El País, quien me dijo que publicaría la nota con la condición de que retomara la colaboración semanal. Acepté. Salió la columna. Cayó Ascione, y fue nombrada Stella Morales de Llanos, ella sí, galanista pura. Mi relación con Humberto no se afectó, y fui su abogado en un proceso judicial.



Desde aquel episodio, todos los jueves ha salido esta columna, con total libertad pues nunca he recibido un llamado de atención, ni siquiera la sugerencia de cambiar una línea.



Supe de la difícil situación económica por la que atravesaba el periódico fundado en 1950 por Álvaro Lloreda Caicedo, de quien fui colega en el Senado. Todo un señor, que le daba a la charla toques de humor ácido.

Fui secretario de Gobierno de su hijo Rodrigo cuando este, muy joven, fue nombrado gobernador por el presidente Lleras Restrepo. Tanto el padre como el hijo fueron líderes del sector conservador que en el departamento seguía las orientaciones del expresidente Mariano Ospina Pérez, disputándole los votos godos a Álvaro H. Caicedo González, dueño del diario ‘Occidente’ y jefe del ‘laureanismo’ regional.



María Elvira Domínguez Lloreda ha desempeñado por varios años el doble cargo de directora y gerente. Logró, en medio de tantas aulagas, que El País no se extinguiera. Alcanzó un acuerdo con el Grupo Semana, que compró la totalidad de las acciones. En tres palabras, salvó el periódico.



Es conocida la tendencia política de los nuevos dueños. Cuando se hicieron con el control de la revista Semana, salieron de ese medio los más ilustres columnistas de ideología liberal. Y llegó a la dirección Vicky Dávila, cuyos nexos con la derecha dura son innegables.



Ignoro cuál será el derrotero político de los nuevos propietarios. Abro un compás de espera para conocerlo. Por lo pronto, envío cálida felicitación a María Elvira por haber conseguido sacar adelante un diario de tanta importancia para Cali y el Valle del Cauca. Todos los que aquí vivimos, le estamos agradecidos por lo bien que cumplió con su deber en momentos difíciles del diario. Aplausos para ella.