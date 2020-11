Diálogo en el parque

Noviembre 25, 2020 - 11:40 p. m. 2020-11-25 Por: Jorge Restrepo Potes

-Ole, vos Jorge, tiempo de no verte por tu pueblo.



-Sí, la pandemia no me permitió volver antes a recorrer estas calles, tan diferentes a las que azoté en mi juventud, y este parque Boyacá, en el que los muchachos nos reuníamos los domingos a cortejar a las chicas, hasta que sonaba el tañido de la campana de San Bartolomé, dando las 9 de la noche, que era la hora del ‘toque de queda’ familiar. Ellas y nosotros salíamos a las carreras para las casas.



-Pero, ¿cómo ves el Tuluá de hoy?



-Lo sigo viendo con los ojos del corazón pues aquí está el domicilio de mis mejores afectos. Aquí nací, aquí nacieron mis padres, aquí nació el mayor de mis hijos. Y a pesar de que me trasladé con la familia a Cali hace muchos años, sigo siendo el tulueño de siempre.



-Contame, ¿cómo te fue en el confinamiento?



-Me fue bien, y entendí que como la cosa va para largo, hay que retomar la vida normal, con la bioseguridad necesaria, imposible de cumplir al ciento por ciento.



-¿Y cómo hacías para no aburrirte encerrado?



-Tuve muchas defensas: me he puesto al día con varios libros que tenía represados, y me aficioné a Netflix, en el que encontré verdaderas maravillas. Series tan interesantes como ‘Versalles’, ‘Los últimos zares’,

‘Marco Polo’, o ‘Trotsky’. Y novelones como ‘La venganza de Analía’,

colombiana, que me atrapó hasta que terminaron los 56 episodios. Con una dirección excelente y actuaciones soberbias de Carolina Gómez y Marlon Moreno, puso en alto el nivel nacional en este aspecto del entretenimiento. Ahora estoy viendo ‘Vis a vis’, española, tan emocionante como ‘La casa de papel’.



-Aterricemos, Jorge, en la política, ¿cómo enredada la vaina, no?



-Confusa, más bien, pero veo que la gente sensata está en el empeño de buscar un candidato óptimo que pueda derrotar el proyecto político del uribismo en 2022, que por lo que muestra este Gobierno se dirige a consolidar una dictadura de derecha extrema, con todo lo que eso significa.



-¿Y con tanto ego alborotado, crees que eso es factible?



-Sí, es posible. Eso que llaman centro y centroizquierda tienen que acordar un programa que concite el entusiasmo popular.



-¿Y cuál es la fórmula mágica?



-La de Humberto de la Calle: que todos los aspirantes de esa franja construyan un programa de obligatorio cumplimiento para el que llegue a la presidencia, y luego hallar el mecanismo de escogimiento, que puede ser en la elección de Congreso, que es anterior a la de presidente.



-¿Te suena alguien?



-Hay varios: Fajardo, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, el mismo De la Calle, Roy Barreras o Ángela María Robledo, en fin, la nómina es amplia.



-¿Y qué hacemos con Petro?



-Petro no participa en esa consulta e irá solo a primera vuelta.

-¿Y al final qué pasará?



-Pues que si no hay entendimiento en las fuerzas de centro y centroizquierda y Petro llega a segunda vuelta enfrentado al candidato de Uribe, el líder de Colombia Humana lo barre.



-¿Cómo así?



-Tal como lo oyes. Si sacó más de 8 millones de votos en 2018, en el escenario de 2022, con un país en crisis sanitaria, social y económica, su discurso calará hondo en la gente que ve cerrado el horizonte.



-Que Dios nos tenga de su mano.



-Ojalá te escuche.



-Bueno Jorge, gracias por tu visita y volvé pronto.