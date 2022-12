Oportunidades para Cali

Diciembre 13, 2022 - 11:35 p. m.

2022-12-13

Por:

Gustavo Moreno Montalvo

Cali tiene mucho potencial, pero se requiere decisión de la comunidad entera para aprovecharlo. Escoger buen alcalde es importante, pero no es suficiente. La ciudad requiere cambios drásticos en la calidad de su educación pública, sistema de transporte masivo decente y gestión acertada de Emcali. Además puede poner en marcha estrategias inteligentes para aumentar la densidad poblacional en el centro ampliado y atraer sedes de empresas hoy establecidas en Bogotá y atrapadas en su problemática movilidad.



La conformación física de la ciudad exige la integración efectiva con Yumbo y Jamundí, para beneficio de todos excepto algunos politiqueros de los tres municipios, y las reglas establecidas para los distritos especiales, que desembocan en más gastos de funcionamiento y menos foco en la inversión pública prioritaria, hace aconsejable renunciar al dudoso privilegio de Distrito.



La comunidad entera debe comprometerse en la búsqueda de norte. Profesionales de todas las especialidades, empresarios y entidades sin ánimo de lucro deben alinearse para diseñar en detalle los planes de acción que la ciudad requiere, articulados y consistentes.



El primer paso es simplificar la estructura organizacional del municipio, para que el alcalde no tenga más de diez subordinados directos, de manera que la coordinación de su equipo primario sea eficaz. Es necesario revisar los procesos básicos para hacerlos efectivos, y especificar estrategias para volver realidad los objetivos. Los ahorros pueden ser notables, pero lo más importante es la eficacia.



La puesta en marcha del plan de acción para cambiar a Cali de verdad atraerá inversión que generará empleo, y la ciudad florecerá rápido. Los ejemplos abundan en circunstancias similares, como es el caso de Guayaquil.



El ingrediente necesario más importante es visión amplia. No tiene sentido dejarse encasillar en los conceptos establecidos. Así, el sistema de transporte masivo con tren ligero debe ser la prioridad para aprovechar el corredor férreo, y debe hacerse la línea férrea de Aguablanca hasta el corredor; el alcance debe incluir a Yumbo y Jamundí. Además se requiere rigor en la planificación urbana, tarea que debe estar a cargo de una entidad de carácter mixto, con junta estable en cuya conformación participaría el alcalde pero no designaría a la mayoría: el período del alcalde es de cuatro años y la planificación debe ser a largo plazo, al menos 15 años, pero revisarse todos los años, pues el mundo cambia y es preciso tener flexibilidad.



El capítulo de Emcali merece consideración especial, pues debe volverse fuente de recursos para apoyar los programas y proyectos de la ciudad: sus colaboradores deben alinearse con los objetivos de la empresa. El asunto no es reducir la plantilla, sino lograr que todos y cada uno de ellos sean fuente de valor para la comunidad.



Se necesita compromiso de todos los estamentos: el sector privado debe considerar el esfuerzo que le corresponde como inversión en beneficio de su gestión de largo plazo. Los habitantes de Cali deben pensar y actuar con autonomía: a diferencia del gobierno central, el ámbito al que corresponderán las acciones a acometer es el de su vida cotidiana. No tiene sentido dejarse llevar por sesgos sobre el Estado ideal, cuando las consideraciones locales, de orden práctico, son la clave para mejor futuro. Nos espera a todos la tarea de construir a Cali de nuevo.



