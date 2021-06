Junio 20, 2021 - 10:30 p. m.

2021-06-20

Por:

Gonzalo Gallo

Pregunta a un sabio Guía Espiritual: Maestro, ¿por qué no obtenemos lo que pedimos en la oración.



Respuesta: Obtienes lo que te conviene. No siempre obtienes lo que quieres, pero siempre obtienes lo que creas.



Sé bien consciente de tu poder creador, del poder de tus pensamientos y de tus palabras.



Toda tu vida se mueve en este triángulo: Pensamiento, palabra y acción. Si lo ves claro alégrate.



El amor de Dios es tan infinito que a ustedes les dio la capacidad de ser cocreadores con él



Jesús nunca le dijo a un enfermo “yo te he curado”. Decía con amor, “tu fe te ha curado” y, claro, ayudaba en ese proceso.



Pero cada ser humano necesita ante todo creer en sí mismo y entonces se da cuenta que él mismo hace milagros.



Ora siempre con amor y con una fe profunda porque ese amor y esa fe son una energía poderosa y creadora.



