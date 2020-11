Oasis

Noviembre 27, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-27 Por: Gonzalo Gallo

In lak'ech, Hala ken en un saludo de los indios maya que significaba ‘Yo soy tú, como tú eres yo’. Todos somos uno.



Los sabios mayas tenían esa consciencia de unidad propia de los místicos y sabios de cualquier cultura.



Es bueno que tú la cultives, no te veas separado y te sientas uno con el todo, con todos y con todo.



La consciencia de unidad te vuelve compasivo y te lleva a una comunión cósmica con lo grande y lo pequeño.



Para lograr esa unidad hay que dejar silenciar el ego orgulloso y su identidad ilusoria con el poder, el tener y la imagen.



Entonces no hay apegos porque sientes que todo es prestado, que todo es de todos, del universo.



Logra una elevación en tu estado de consciencia como el que simboliza la serpiente emplumada de los Mayas.



Quetzalcóatl refleja la dualidad de la vida: la ‘serpiente’ es lo físico, las limitaciones; las ‘plumas’ son la fuerza espiritual.



