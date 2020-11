Oasis

Noviembre 24, 2020 - 11:30 p. m. 2020-11-24 Por: Gonzalo Gallo

Aumenta el amor a ti mismo y entonces no te afectará lo que piensen o digan los demás porque no buscas su aprobación.



Te suena acaso extraño, pero eres un dios en movimiento, una manifestación divina en un cuerpo material.



Aleja lo que te impide disfrutar de paz interior porque ella es el más valioso tesoro y te da felicidad.



No solo alguien muy amoroso es un ser de luz, todos lo somos y esa luz se irradia cuando amas y te amas.



El reto es actuar en consciencia y en coherencia, es aceptarte y dar un buen fruto con tus talentos.



No busques ser como otros, no te compares y sigue tu propio camino aunque te juzguen o te critiquen.



Si no avanzas, mira qué cargas sobre las espaldas y suelta odios, rencores, culpas, iras o tristezas.



Fuiste creado para andar en libertad, ama sin apegos y no te dejes manipular por sistemas culturales o religiosos. Ámate y ama.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog