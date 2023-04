Abril 13, 2023 - 11:30 p. m.

2023-04-13

Por:

Gonzalo Gallo

Frase de una persona ante la guerra en Ucrania: “No puedo dejar de pensar en los que sufren”.



Es bueno analizar como hablamos y pensamos , si es que queremos dejar de sufrir.



Primero, si afirmas “no puedo”, pues eso se cumple, ya que tal como crees, creas tu realidad.



Segundo, vivir conectado con una guerra no la evita, pero si te pone muy mal.



En lugar de informarte sobre la guerra, no veas malas noticias de ningún tipo y ora o medita con amor y fe.



No es indiferencia, es ser consciente de que sufres por no aceptar lo que no puedes cambiar.



Sin estar pendiente de una guerra u otros males, envía energía de amor con la certeza de que ayuda.



Afirma que sí puedes hacer algo ya que, si decretas “no puedo”, pues eso es lo que vives y sufres.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog