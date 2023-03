Marzo 28, 2023 - 11:30 p. m.

2023-03-28

Por:

Gonzalo Gallo

Muchos no aguantan un minuto de silencio, por eso hay música y ruido en todas partes.



Ignoran que el silencio es un bien preciado porque es una de las cosas que nos permite pensar.



¿Te niegas a apagar el computador o el teléfono y estar en silencio, por no enfrentar quién eres realmente?



Dedica buen tiempo a interiorizar, a profundizar en tu ser para verte sin autoengaños y poder mejorar.



Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. El silencio es paz.



El silencio es tranquilidad. Es bajar el volumen de la vida. Silencio es presionar el botón de apagado a la mente.



“Siempre he amado el desierto. Uno se sienta en una duna de arena del desierto, no ve nada, no oye nada.



Sin embargo, a través del silencio algo se oye, algo palpita y brilla”. Antoine de Saint-Exupéry. Manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra.