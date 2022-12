Diciembre 29, 2022 - 11:30 p. m.

2022-12-29

Por:

Gonzalo Gallo

Siempre que inicia un nuevo año se suele escuchar una tonada que dice “año nuevo, vida nueva”.



Suena bien, pero no es real a no ser que de verdad decidas cambiar, renovarte y tomar un rumbo mejor.



Si no lo haces no hay una vida nueva y todo sigue igual o incluso peor que antes en tus relaciones y tu existir.



Por eso dijo Einstein: Si quieres nuevos resultados, ¿por qué sigues haciendo lo mismo de siempre?



Te quieres si abandonas tu zona de confort y decides explorar, crear, cambiar, innovar y pasar a una zona de aventura.



La rutina sólo trae tedio, monotonía, y va dejando grietas en la relación de pareja, en la vida y en el trabajo.



Elige que el 2023 esté lleno de nuevas actitudes, nuevas experiencias y nuevos y valiosos aprendizajes.



Escribe tus sueños, compártelos con los que amas, persíguelos y entonces no habrá que cantar “año nuevo, vida vieja”.