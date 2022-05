Mayo 25, 2022 - 11:30 p. m.

2022-05-25

Por:

Gonzalo Gallo

Todos a veces soñamos con un cuerno de la abundancia como el de la cabra Amaltea, nodriza de Júpiter.



Según el mito, de ese cuerno salían profusamente piezas de oro, flores, frutos y hermosas joyas.



Pero ese cuerno no está en la lotería ni en una guaca, está en el trabajo constante, la entrega y las sabias decisiones.



La vida nos demuestra que lo que fácil llega fácil se va, y que en el plano espiritual no hay atajos.



Por lo mismo, no te engañes buscando abundancia de riquezas, mejor busca y brinda amor en abundancia.



Lo que te debe afanar es la paz del alma que, según los sabios, es la verdadera felicidad y te pide ser consciente.



De hecho, distintos estudios muestran como la felicidad no crece a medida que crece la riqueza.



Es bueno no tener carencias materiales, pero es mucho mejor no sufrir con carencias afectivas y espirituales. ¿Lo ves claro?



