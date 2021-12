Diciembre 22, 2021 - 11:30 p. m.

2021-12-22

Por:

Gonzalo Gallo

Cuando se está en duelo es muy común lamentarse de que el ser amado no está, con frases como estas:



“Ay, si estuviera aquí yo me sentiría mejor”, “lástima que no está”, “¿cómo voy a disfrutar si no está?, “lo perdí”.



Eso es explicable porque un duelo duele y mucho. La verdad es que hay que erradicar muchas falsas creencias para estar bien.



Nadie está muerto y, los que así llamamos, viven y se manifiestan de distintas maneras para que lo creamos.



A través de mariposas, pajaritos o libélulas. Con su perfume, con plumas, en sueños, o con su buena energía.



Pueden hacer que suene una canción que les gustaba y que un equipo de sonido se encienda para que la escuchemos.



Esto lo compruebo de modo permanente ayudando en duelos, pero las personas sin fe, muy lógicas o racionales no lo creen.



Cree que tu ser amado a veces está contigo, no siempre. Desea que no sufras y disfrutes la vida, incluso en Navidad, aunque no sea fácil.



Hay que hacer cosas sin ganas o el dolor aumenta. Se pierde solo el contacto físico. Tú eliges vivir o sufrir. Nadie está muerto.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog