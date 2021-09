Septiembre 27, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-27

Por:

Gonzalo Gallo

Cuando tu cuerpo deje de funcionar y trasciendas, entonces ya no podrás sentir, abrazar, acariciar o besar. Ni saborear ni oler.



No tendrás los maravillosos sentidos de los que acá dispones y que el humano no suele valorar y emplear bien.



De eso hablan los seres que desde el cielo se manifiestan, o los maestros de luz que dan mensajes en una canalización.



Sé consciente de eso y da gracias por tus emociones y, en lugar de reprimirlas, libéralas con amor y en paz.



Ninguna emoción es mala, es una amiga, es una maestra que viene a enseñarte algo importante.



Por ejemplo, el miedo te invita a amar y a confiar, también a cuidarte y a mostrar tu valentía. Acógelo con amor.



La rabia puedes soltarla pegándole a una almohada o caminando con ira y luego te relajas y te llenas de paz interior.



Repite: Gracias, Dios mío, estoy vivo y elijo sentir, acariciar, oler, gustar, besar y abrazar, ya que al morir no lo podré hacer. ”Decido expresar el amor”.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog