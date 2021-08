Agosto 29, 2021 - 11:30 p. m.

2021-08-29

Por:

Gonzalo Gallo

¡Ámate, ámate, ámate! Esto es lo que hay que repetirle a millones de seres dedicados sólo a pensar en los demás.



Y en esa interminable fila de víctimas están de primeras las mamás y abuelas que se olvidan de ellas por mimar a sus hijos o nietos.



No descansan, no se dan gusto, y creen erradamente que su misión es darlo todo sin recibir.



Pero no solo ellas sufren aferradas a un falso concepto del amor. ¿Cuántas personas se aman de verdad?



Sólo aquellos que fijan límites, se cuidan, saben decir no, disfrutan sin sentirse culpables y dan lo mejor de sí.



Hay mucha gente triste esclava de este sofisma: “Soy muy bueno porque vivo en función de los que amo”.



Si eso te asusta alégrate porque ya aprendiste que es insensato ser infeliz para hacer felices a otros.



Jesús dijo “ama al otro como a ti mismo” y muchos lo aplican así: “Ama al otro a costa de ti mismo”. ¡Qué falla!



