Julio 26, 2021 - 11:30 p. m.

2021-07-26

Por:

Gonzalo Gallo

La inteligencia financiera te lleva a un buen manejo del dinero, si examinas bien tu actitud.



Toma consciencia que ese buen manejo depende de tu buen obrar en otras áreas de tu vida porque todo está conectado.



Eso explica por qué alguien adquiere dinero con la misma facilidad con la que lo dilapida.



La misma inteligencia con distintas facetas o varias inteligencias se enriquecen o se torpedean entre sí porque no están separadas.



El sabio cuida al mismo tiempo lo espiritual, lo emocional, lo mental, lo social, y lo material, porque somos una unidad.



Dime cómo son tus pensamientos y tus palabras, como están tu alma y tus relaciones, y yo te digo por qué estás en abundancia o carencia.



En este mundo hay suficiente para todos. Sé muy consciente de que tal como crees, creas tu realidad.



La prosperidad no es un tesoro reservado a unos pocos. Tampoco te va a llegar rezando si al mismo tiempo no actúas de la mejor manera.



Si obras mal, los bienes se perderán más temprano que tarde.



Sigue en Instagram @Gonzalogallog