Gloria H.

La quejadera es ensordecedora. Y alucinante, hace perder el sentido de las proporciones. ¿Dónde está la verdad si es que existe? La convocatoria para derogar al Alcalde de Cali se sigue cumpliendo porque, para muchos es un petardo. No sirve. Pero la encuesta de Cifras y Conceptos a 1554 líderes en Colombia (¿cuántos en Cali y en el Valle?) lo calificaron como el tercer mejor funcionario del país, con una aprobación del 55%, lo que en plata blanca significa que 854 personas consideran su gestión valiosa. Es el tercero entre cientos de Alcaldes en el país.



¿Pero 854 personas son una cifra aceptable para calificar una gestión? Lo que pasa es que la encuesta no puede ser buena cuando me gusta y mala cuando no me cuadre. En principio 1554 personas no pueden ‘definir’ los conceptos de cómo es Colombia, sin embargo cada quien ha buscado interpretar los resultados para sentirse orgulloso o desilusionado con la respuesta. Basta multiplicar cualquier porcentaje por 1554, convertirlo en personas para saber qué tan ‘contundente’ son los datos. Entonces, ¿dicientes las cifras?



Pero si el alcalde se revoca, ¿mejora la ciudad? ¿El problema es de Alcaldía? Cuando se está frente a un semáforo en rojo y se observa ‘olímpicos’ a carros y motos seguir de largo, la inquietud es que con la revocatoria de Alcalde, ¿los que violan la norma ya no lo harán? ¿Usted es uno de los que ‘necesita’ o policía o multa para detenerse ante un semáforo en rojo? ¿Es problema de Alcaldía o es un problema ciudadano?



A quién necesitamos revocar: a cada caleño que bota basura porque ‘nadie ve’, no limpio el popo del perro en el parque porque ‘nadie ve’, hago la megafiesta con parlantes al máximo porque ‘nadie oye’, boto comida que sobra porque ‘nadie mira’, me parqueo en sitio para discapacitados porque ‘no vigilan’, me quedó con las vueltas equivocadas del vendedor porque ‘no se dio cuenta’. ¿Usted todavía cree que es problema de Alcaldía o de compromiso ciudadano?



Es una ciudad con miles de problemas donde la pandemia y el paro ‘destaparon’ serias dificultades. Sobre el tapete vandalismo, terrorismo, hambre y desigualdad que ofenden y lastiman. En el foro del viernes pasado ‘200 días después del 28 A’, se vio una actitud diferente donde la polarización, el odio y la rabia, dieron paso a actitudes conciliatorias, de reparación.



¿Usted sabe cuánta gente en Cali se acuesta con hambre? ¿Cuánta gente ‘se empapa’ cuando llueve, mientras usted corre a resguardarse del frío con cobija calientica? Necesitamos conciencia ciudadana y qué pena, no se logra al ‘estilo Ma. Fernanda Cabal’, incendiando con videos de revancha. Por el contrario hay que tender la mano y observar qué puedo hacer por mi ciudad.



Cada quien no es gobierno ni tiene poder pero sí puede aliviar algo de la desigualdad de alguien que se cruce en el camino. No es solo problema de autoridad: increíble aceptar que sea la actitud vigilante y de policía la que nos vuelve ‘buenos caleños’. Cada quien puede revisar su comportamiento y ser consciente de su compromiso. Aliviar el hambre, el frío, la desigualdad, el respeto, la consideración, no necesitan decreto ni leyes de los gobiernos. Las oportunidades no han sido las mismas para todos y esta situación talla. Por ahora, ¿la revocatoria es para todos?



Sigue en Twitter @revolturas