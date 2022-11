Noviembre 14, 2022 - 11:35 p. m.

2022-11-14

¿Es de los que utiliza la expresión ‘para toda la vida’ cuando habla del amor? ¿Pertenece a la generación que considera que existen situaciones afectivas que permanecen estáticas? ¿Anhela vivir las mismas circunstancias durante toda la vida? Qué pena, pero se va a estrellar. Vivirá momentos de mucho dolor, no por las circunstancias sino por sus creencias. Porque nada es para siempre, nada dura toda la vida, nada se construye para que permanezca sin evolución. Y menos en el amor.



Claro, las primeras que se estrellarán serán las iglesias, en especial la Católica, cuando ‘decreta’ que un matrimonio es para toda la vida. Y más grave aún, cuando expresa “lo que Dios une no lo separa el hombre”. Al pie de la letra, parecería que el hombre (¡) está resultando más potente que Dios. Cada día hay más separaciones de aquellas que se certifican en las iglesias.



El amor no puede planearse para toda la vida, no puede amarrarse para que nunca termine. No se le puede inyectar eternidad porque en la condición humana todo, absolutamente todo es movimiento. Chopra escribió en algunos de sus textos, que solo se requieren 15 días para que en nuestro organismo todas las células se hayan modificado, no sean las mismas de los días anteriores. Todo es movimiento. Por lo mismo haber construido el ideal de la familia sobre la base del matrimonio ‘para toda la vida’ es una de las equivocaciones más grandes de la cultura.



El amor no debe decretarse para siempre porque los seres que lo experimentan cambian, evolucionan. Sus costumbres, sus ideas, sus hábitos, sus intereses… todo se mueve. Al pobre Piqué las redes se ‘lo han comido vivo’ porque se le acabó el amor y le cobran el delito de dejar de amar. Como si dejar de amar fuera un pecado. Otras parejas famosas y no famosas se separan, no porque sean malas personas, sino porque las circunstancias se mueven y los que conforman esas parejas ya no son los mismos. El amor tiene caducidad. El amor se construye desde la propia identidad y nuestros mundos constantemente están en movimiento.



Lo paradójico es que el amor puede llegar a durar toda la vida cuando no lo proyectas así sino que lo vives día a día. El amor es ‘solo por hoy’. Y juntando los presentes, miras para atrás y te das cuenta que duró toda la vida. Pero no lo puedes planear con esa intención porque estas amarrándote y amarrando a tu pareja.



El amor no puede ser un secuestro ni ir en contravía de ti mismo. Qué tal el infierno de un desamor teniendo que convivir con quien ya no soportas. El matrimonio está en crisis porque se construyó culturalmente sobre la falsa idea de amor eterno. Ceder por amor, hacer lo que el otro u otra quieren para complacer, renunciar a los propios sueños, ir en contravía de ti mismo, obligarte a pensar diferente para que tu relación dure, todas las anteriores son trampas amorosas que terminan pasando factura.



El amor no da poder para cambiar a nadie. Por lo tanto si amas a alguien, debe aceptar que puede acabar. Solo tienes el día de hoy para sentirlo y disfrutarlo. Y cuidarlo. Pero nada ni nadie garantiza el futuro. Las falsas e ilusas creencias sobre el amor son responsables de gran parte del desequilibrio emocional que hoy nos agobia. ¿Qué sabes sobre el amor?

También hay que desaprender y aprender…