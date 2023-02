Febrero 13, 2023 - 11:35 p. m.

2023-02-13

Por:

Gloria H.

No, no es Maluma, quien tiene su mismo nombre. Es Juan Luis Londoño de la Cuesta, ministro de Salud en el gobierno de César Gaviria y luego ministro de la Protección Social en el primer mandato de Álvaro Uribe.

Juan Luis fue el ‘responsable’ de gran parte de la estructura del actual sistema de salud en Colombia, donde el objetivo es (y era) que la salud pudiera estar al servicio de más colombianos. Su propuesta significó desarrollar la Constitución de 1991 y la concreción del hito histórico que señala la ruptura entre la época de la asistencia pública y la época de la seguridad social.



Inicialmente, en el gobierno de Gaviria como Ministro de Salud se planteó la Ley 100, con ponencia del entonces senador Álvaro Uribe. Luego cuando Uribe fue presidente, Juan Luis, nombrado Ministro de la Protección Social, concretó esa Reforma con tres objetivos principales: cobertura, régimen subsidiado y calidad del servicio.



Desafortunadamente, Juan Luis muere cuando la avioneta se estrella llegando al Cauca dejando inconclusa la implementación y corrección de lo que se iba presentando. Por ser el Ministro responsable de la reforma que creó el Sistema General de Seguridad Social en 1993 y llegar nuevamente a esta cartera diez años después se lo considera el artífice de lo que Colombia vive hoy en materia de salud.



¿Qué siguió? La cobertura es uno de los logros más importantes de este sistema actual. A través de las EPS, las Prepagadas y el Sisbén, muchos colombianos pueden acceder al servicio. Claro, la demanda ha desbordado el servicio y más cuando varias EPS se han cerrado por ineficiencia, corrupción o las dos anteriores. También aquí la corrupción de algunas instituciones hace de las suyas y los resultados terminan opacados por las quejas y reclamos. Pero es obvio que la cobertura del sistema es uno de los mayores logros. A su vez, el régimen subsidiado donde cada trabajador aporta al sistema de salud para financiar a aquellos que no tienen cómo hacerlo, es también un indicador de comunidad solidaria y equitativa.



Han pasado 20 años desde que la avioneta de Juan Luis se estrelló el 6 de febrero de 2003. Era un hombre obsesionado con lo social. Unió los ministerios de Salud y del Trabajo para construir el Ministerio de la Protección Social con el objetivo de integrar dos pilares fundamentales: empleo y salud. Como toda reforma tiene detractores y seguidores, pero lo que sí es claro es que este sistema nace de la mente de un hombre cuya concepción de equidad era una obsesión. Una de sus profesiones fue la Economía, motivado por la admiración hacia su tío economista, porque también con la influencia de su papá y mamá, construyó el perfil de un militante al servicio de causas sociales. Juan Luis fue un hombre honesto cuyo compromiso ético con su manera de concebir lo social hizo que estructurara una salud al servicio de muchos. Una de las grandes falencias a esa Reforma es la falta de programa de salud preventiva.



Quedó faltando. Hoy, lo recuerdo caminando por el parque al frente de mi casa, despachados los escoltas ‘hasta el otro día’, acompañando a su tío en el paseo con el perro, totalmente relajado y despreocupado. Era un hombre irreverente y genial, primo hermano de mis hijos, con ese talante Londoño que espero no se olvide y sea imitado y repetido.