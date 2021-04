Educando reyes

Abril 12, 2021 - 11:35 p. m.

2021-04-12

Por:

Gloria H.

Para constatar si lo que le falta al mundo de hoy es ‘rejo y chancleta’ ante la cantidad de muchachitos y muchachitas ‘maleducados’, lo invito a responder el siguiente test. Usted mismo se evaluará y decidirá si asume la teoría del golpe y maltrato o… empieza por revisarse para intentar aprender algo más sobre el oficio de ser padre y madre.



1. ¿Le ha preguntado a su hijo o hija si quiere un hermanito para ‘encargarlo’?



2. ¿Le dice a su hijo que él es el rey de la casa?



3. ¿Su muñeca es la ‘princesa’ del hogar?



4. ¿Quiénes viven al lado de reyes y princesas: súbditos, esclavos?



5. ¿Cuándo su hijo participa en una competencia es de los que aplaude que a todos los participantes se les dé diploma y medalla, así no hayan ganado para evitar la frustración de la pérdida?



6. ¿Rumbea con su hijo y sus amigos y se siente feliz en ese parche?



7. ¿Es de aquellos que le repite a diario a su hijo “eres el mejor”, “tú puedes”, “todo es posible”?



8. ¿Sus hijos deciden cuál es el próximo carro que se compra? ¿Deciden el lugar de las vacaciones?



9. ¿Es de los que dice “no puedo” sacar a la niña de 4 años del cuarto nuestro? Me es imposible, ¡no podemos! 10. ¿Las fiestas de cumpleaños de sus hijos son con orquesta, spa, decoraciones espectaculares, (y desorbitadas) para que su hijo se sienta ‘el putis boy’ del salón?



11. Cuando su hijo pide un objeto le responde “no hay plata” en vez de la contundente verdad “no lo necesitas” para evitarle frustraciones?



12. ¿Es consciente de que “vive para sus hijos”?



13. ¿Le da culillo ir a comprarse una camisa para usted o unos zapatos para la mamá y no comprarle ‘nada’ a su hijo?



14. ¿Lo carcome la culpa después de oír un “te odio” al haberle puesto un límite a su retoño?



15. ¿Su hijo todavía sigue siendo su ‘bebe’ a los 4 años?



16. ¿Su casa ha terminado siendo un restaurante donde el niño come ‘a la carta’?



17. ¿En su hogar se instaló la cultura del chantaje: cada vez que requiera que su hijo cumpla con una obligación (tomarse un remedio, ir donde el médico), hay un premio de por medio?



18. ¿Si la mascota de la casa muere, corre a comprar reemplazo para evitar el sufrimiento?



19. ¿Un juguete dañado es un juguete reemplazado?



20. ¿A menudo se arrepiente del castigo dado y lo sustituye por la promesa de que “no lo vuelvas a hacer” y listo?



Claro, los empoderamos, les dimos un lugar privilegiado y cuando queremos ser autoridad encontramos con que ese es un rol vilipendiado, pisoteado (por mí mismo). ¿Qué me queda para ‘recuperar’ estatus? La chancla, el maltrato, la humillación. Y luego nos quejamos de su comportamiento. Los incoherentes somos los adultos, no ellos, educados en el reino del ‘todo se puede’.



Podríamos seguir la lista de ‘horrores’ donde papá y mamá han perdido el sentido de autoridad y jerarquía, donde realmente está la irresponsabilidad de las nuevas generaciones. No es la falta de chancleta. Es la ausencia del rol de padre y madre porque no se ha ejercido en forma equilibrada. Ni siquiera se busca capacitación en esa área: solo se repite lo que hicieron con nosotros. Como si el mundo fuera el mismo… Por algo, los hijos se están reemplazando por mascotas. Es mas fácil y genera menos culpa. Usted decide.

​Sigue en Twitter @revolturas