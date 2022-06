¿Amaneció cobrando?

Junio 20, 2022 - 11:35 p. m.

2022-06-20

Por:

Gloria H.

¿Va a pasar los próximos 4 años de su vida cobrando? ¿Se matriculó ya en la Escuela de Cobradores para sacar día a día facturas de cobro ‘se los dije’ ‘¿vieron?’, apostándole a que al país le vaya mal para poder ‘sacarse el clavo’ y cumplir su teoría de que no debió ser Petro? Imitando la pequeñez emocional de Federico Gutiérrez, al felicitar (¿fue felicitación?) al Presidente electo, ¿usted es de los que felicita restregando errores? ¿No es capaz de esconder (o disimular al menos) su ardor por haber perdido en cualquier situación humana? El Twitter de Fico es deplorable: por algo no llegó a la final. Qué hay en su esencia como individuo, de qué tamaño es la pequeñez de su corazón: allí quedó retratado de cuerpo entero.



‘Construir’ personajes para convencer al electorado de que son los recomendables no es un buen camino. Al final se les cae el maquillaje. Con Rodolfo Hernández se intentó hacer una construcción de hombre indicado, pero eran tantas las falencias que fue imposible taparlas. Hay quienes justifican que por eso ‘se escondió’ y lo escondieron. No podía hablar porque alguna embarrada hacía. Por ello para mí, el principal jefe de campaña de Petro fue, (increíble) el ingeniero. Cada salida de RH, ‘obligaba’ a mirar en forma diferente a Petro porque no tenía ni la ignorancia, ni ramplonería ni desfachatez de Hernández.



Este país es otro, nos guste si o no. La carátula de Semana por ejemplo, fue perversa. Ni siquiera fue acertada como producción periodística. Exhalaba mala intención… Un tuitero la remedó, colocando a Pepe Mojica como exguerrillero y a Fujimori como ingeniero. Tan perverso y manipulador era el mensaje que se podía interpretar de esa manera.

¿Cuál bueno, cuál malo? Pero es la manera como ellos quisieron convencer. Lo paradójico (por Dios) es que un Presidente uribista, derechista, tradicional le entrega el poder a un líder de izquierda. Para muchos el solo concepto izquierda es ya peligroso. Hay otro mundo y es importante aprender a aceptar esta realidad.



El proyecto mas importante de Colombia es la reconciliación. Y no se hace por mandato de ley sino por determinación individual. Increíble, pero Petro suavizó sus actitudes precisamente porque entendió que el extremismo era un suicidio. ¿Maquillaje mientras conseguía votos? No creo, Petro es un hombre inteligente y astuto y a diferencia de RH sabe lo que quiere. Colombia es uno de los países mas inequitativos del mundo y llegó el momento de equilibrar la balanza de oportunidades. Es un país con hambre y allí el reto es desproporcionado. Que existan compatriotas que se acuesten con el estómago vacío es aberrante.



Por ello, los que le pidieron a Dios que hiciera ‘lo mejor’ para Colombia no logran aceptar que eso que llamamos Dios no es una marioneta y no siempre lo que para Él significa ‘lo mejor’ coincide con lo que nosotros creemos es lo mejor. No es un trabalenguas. Estamos viviendo lo que corresponde, lo que es necesario para aprender y crecer. En términos espirituales se dice que el mundo es perfecto como escuela de crecimiento. En un país con tantas inequidades, hay que empezar por desarmar los corazones. Hay que creer en que la mirada incluyente donde todos quepamos, es lo mejor que nos puede pasar. Y no empieza con Petro: empieza con usted, conmigo, con todos. ¿Le apuesta?



Sigue en Twitter @revolturas