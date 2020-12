Tesoros del 2020

Diciembre 09, 2020
Por: Gerardo Quintero

Como cada año por estas fechas, les recomiendo a mis queridos lectores algunas de las lecturas que abordé durante este extraño 2020. Lo mejor es cuando ustedes, a su vez, me sugieren sus lecturas y termina siendo un exquisito ejercicio de compartir esos libros que tanto adoramos.

Alineados con tiempos de pandemia, les recomiendo ‘Contagio , la evolución de las pandemias’, de David Quammen y que se ha convertido en una referencia internacional. Otro libro de carga profunda es ‘Nadie se salva solo’, una compilación de Alfonso Carvajal, que reúne la visión de 24 autores sobre el presente y posible futuro, todos desde una disciplina diferente. Para los amantes de las teorías conspirativas, ‘La verdad de la pandemia’, de la española Cristina Martín, ofrece una visión controversial del origen de esta enfermedad y sus imbricaciones con la política mundial.



Los libros de reflexión de la realidad colombiana también hacen parte de esta selección. ‘Lo que no borró el desierto’, de Diana López Zuleta y que relata el asesinato de su padre, es el reflejo de una Colombia amarga y violenta. También el libro de Helena Urán ‘Mi vida y el Palacio’, que recuerda la toma del Palacio de Justica y la desaparición y asesinato del magistrado Carlos Urán, es una profunda reflexión sobre una de las peores tragedias que ha vivido Colombia. ‘Otro fin del mundo es posible’, de Alejando Gaviria, y ‘Colombia, una historia mínima’, de Jorge Orlando Melo, ayudan a generar reflexiones del mundo y de nuestro país.



Para entender el caos político, recomiendo asomarse a ‘Cómo mueren las democracias’, de los profesores Daniel Ziblatt y Steven Levitsky. En el mismo sendero, pero desde la visión de un periodista, sugiero ‘Reportero’, las memorias de Seymour M. Hersh, uno de los periodistas estadounidenses más respetados.



Uno de los mejores regalos que me hizo mi esposa este año fue ‘La banda que escribía torcido’, una historia del nuevo periodismo, escrito por Marc Weingarten, una delicia para entender los cimientos del periodismo narrativo.



‘Nueve gigantes’, de Amy Webb, habla de cómo nueve grandes corporaciones han concentrado los mayores desarrollos tecnológicos y estamos a merced suya. ‘12 reglas para vivir’, de Jordan Peterson, entrega valiosos consejos de vida a través de ensayos que abarcan temas como la ética, la psicología y la religión.



Carlos Ruiz Zafón, uno de los escritores españoles más leídos en el mundo y quien falleció este año, nos dejó ‘La ciudad del vapor’. También está ‘Alegría’, de Manuel Vilas, una catarata de emociones que a nadie deja incólume después de leerlo. Los amantes de la novela histórica no deben perderse ‘Aquitania’, de Eva García y premio Planeta 2020, y a los melómanos les recomiendo ‘Cumbiana’, un viaje mágico de Carlos Vives y Guillermo Barreto por nuestro género musical más difundido en el mundo. En novela gráfica, ‘Kaópolis’, de Mario Mendoza y Keko Olano, de lo mejor del año.



