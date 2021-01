Primero los abuelos

Enero 20, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-20 Por: Gerardo Quintero

Los peores pronósticos comenzaron a cumplirse. La compleja situación que hoy vive Colombia por cuenta de una pandemia cada vez más agresiva nos tiene en el peor de los mundos. Por un lado comprobar que los sistemas de salud de cada departamento son tan frágiles y que evidentemente en este país se ha invertido más en armas que en hospitales. Aún recuerdo a todos aquellos que impulsaban el cierre del Hospital Universitario del Valle, qué grave hubiera sido semejante despropósito. Pero así vamos, una clase política que ha sido inferior históricamente a las necesidades de su pueblo, y una sociedad desobediente, descreída de las instituciones y de sus líderes.



Hoy atravesamos una oscura avenida, en la que cada día nos desborda el número de muertos, las tragedias de amigos o de simples conocidos a los que el bicho les tocó la puerta y les dejó un estela de dolor en sus corazones.



Tenemos ya cerca de 50.000 compatriotas muertos por el covid y dos millones de personas contagiadas. Lo peor es que no se ve el final de esta tragedia que nos transformó la vida. Ver a mi hijo Jacobo y mi sobrina Sofía jugar a la emergencia porque alguno de ellos resultó contagiado por Coronavirus es descorazonador. Se me antoja que es el dramático resumen de lo que ha acontecido el último año, los cambios tan profundos que ha experimentado la cotidianidad de los más chicos.



Y a la par, una dolorosa verdad y es que nos sabemos cuándo llegará una vacuna, que se muestra más como una esperanza que como una certeza.

La falta de claridad del Gobierno ha generado una serie de especulaciones que no son oportunas en medio del panorama tan sombrío en el que hoy permanecemos. Y entonces surgen precisamente propuestas tan terribles como dejar de vacunar a las personas de la tercera edad porque es mejor ir a los más productivos, qué horror, lo peor es que haya destacados ‘opinadores’ que crean que esa es la mejor salida, es decir, dejar morir a nuestros viejos, qué tristeza, no nos merecen.



Como bien lo dijo mi amigo y colega Ossiel Villada “más triste aún que la columna de la señora Ochoa (que es una absoluta aberración y un irrespeto mayúsculo), me resultó encontrar a gente a la que uno considera reserva de la decencia, defendiéndola. Se queda uno sin palabras. Así de fácil extraviamos el rumbo en este país”….



Comparto cada palabra de Ossiel. Es increíble como cuando más nos necesitan nuestros padres, tíos, abuelos, alguien suelte semejante propuesta de ‘solución final’. De verdad que si una población ha tenido que soportar el encierro, los regaños de sus hijos, que les prohibieran salir (hágame el favor) fueron nuestros viejos y ahora que hay una vacuna, entonces desechémoslos por ancianos, no puedo comprender el nivel de ingratitud e indolencia hacia quienes nos ayudaron tanto.



Pero eso es nuestro país. Lleno de desagradecidos, de gente egoísta, que no es capaz de reconocer el esfuerzo de tantas personas que estuvieron primero y se esforzaron tanto por nosotros. Lo lamento por mis queridas viejitas, que les haya tocado que escuchar o leer semejante disparate. Es menester que el gobierno nacional deje claro cómo será todo este proceso porque su secretismo no ha hecho sino alimentar conjeturas desagradables como estas.



