La puja por la alcaldía

Julio 06, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-06

Por:

Gerardo Quintero

El apabullante triunfo de Gustavo Petro en Cali abrió el abanico de opciones y sacudió la realidad política de la capital del Valle de cara a las elecciones de octubre del 2023. He hablado por lo menos con cinco de los nombres que mencionaré en esta columna y aunque algunos no lo confirmaron tampoco negaron la posibilidad de que se postulen para la Alcaldía. Incluso, algunos posibles candidatos como José Renán Trujillo, que se mencionaba como una carta del uribismo, ante la realidad de los resultados del Centro Democrático ahora propone conformar una coalición mayoritaria que sea el resultado de un acuerdo entre fuerzas de la región: empresarios, sectores políticos y sociales, JAC, JAL y líderes comunitarios con el fin de elegir a un gobernador y a un alcalde integrados con el Pacto Histórico.



Hay una realidad y es que el Pacto Histórico no parece tener un candidato claro. Por eso la gran disputa será ganarse la bendición de Petro. Surgen dos figuras claves: por un lado, el director de planeación, Roy Alejandro Barreras, quien, aunque no es de la entraña de Ospina, se ha acercado a las bases petristas y su padre, por supuesto, jugará un papel clave en el nuevo gobierno nacional. Roy encontrará en Danis Rentería su gran rival. El secretario de Paz y Cultura es muy cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, fue definitivo para buscar acuerdos con los integrantes de ‘la primera línea’ (aunque Roy también estuvo allí) y se marginó del gabinete para ir a trabajar con Petro. También se menciona a Denninson Mendoza, actual gerente de Telemedellín, y a quien Daniel Quintero postuló a la Alcaldía de Cali. La concejal Ana Erazo podría terciar, sin embargo, se percibe muy novata para estas lides. Otros proponen a Alexander López, pero no creo que en esta coyuntura esté dispuesto a venir a la desgastante política regional. ¿Roy o Danis? Esa es la cuestión.



Otros candidatos también se perfilan. Roberto Ortiz volverá a postularse, pero seguramente con unas banderas más populares, sin el apoyo del empresariado, que optará por convencer al exsenador Gabriel Velasco para que recoja las banderas de la derecha.



Otro aspirante será Alejandro Eder, quien a última hora se montó en la ‘rodolfoneta’ y perdió en su apuesta. Buscará apostarle a un gran acuerdo como el que propone Trujillo, que seguramente estará buscando un espacio en esa baraja de la coalición. Diana Rojas también está sonando, muy joven, pero es una cara fresca y sostuvo la oposición a Ospina en el Concejo. Peleará la opción con Eder, los dos no podrán ir a la contienda. ‘La verde’ Catalina Ortiz también quiere estar en la baraja.



La otra gran carta que podría jugar el centro político es la del exrepresentante Juan Fernando Reyes. Tiene liderazgo, es serio, mostró credenciales en el Congreso y podría ser una apuesta interesante. Los agrios choques con Ospina podrían dificultar lograr un consenso alrededor de su nombre, pero ténganlo presente. ¿Quién puede cambiar todo esto? Dilian Francisca Toro, una figura crucial que no he mencionado y que, si logra el acuerdo que me contaron que está tejiendo con el PH, se quedaría con la Gobernación y garantizaría que el Pacto logre la alcaldía de Cali sin sobresaltos.