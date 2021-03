La ‘guerra’ política

Marzo 17, 2021 - 11:45 p. m. 2021-03-17 Por: Gerardo Quintero

Muy desesperados se percibe a los movimientos políticos preparándose para las elecciones del 2022. O el gobierno de Duque ha sido una pesadilla que ya nadie se aguanta o todos están ansiosos por morder esa tajada presupuestal nacional lo más pronto posible.



Temprano ha comenzado esta campaña, que promete ser una de las más candentes. Por un lado la derecha y centro derecha buscan un candidato que pueda recuperar la confianza, superar los bajos índices de popularidad de Duque y mantenerse en el poder. Es claro que cualquier candidato necesitará la bendición de Uribe. Nada se moverá sin que el ‘presidente eterno’ lo determine. En ese contexto, ante la ausencia de Carlos Holmes Trujillo, quien representaba una ‘carta ganadora’, algunos ‘uribistas pura sangre’ podrían redireccionar sus apuestas hacia Óscar Iván Zuluaga, a quien muchos reconocen como el hombre con más experiencia en el Centro Democrático.



Otros nombres como Rafael Nieto, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y María Fernanda Cabal generan mucha resistencia y no parecen tener el peso para convertirse en opciones ganadoras. Ante la ausencia de consenso, entrarían a jugar los ex alcaldes Alejandro Char y Federico Gutiérrez, que gozan de respaldo en sus regiones y son caras jóvenes del Centro Democrático. Y tengan presente a la exgobernadora Dilian Francisca Toro. Nunca peleó con Uribe ni se enfrentó a Santos, defendió sus posiciones con inteligencia y podría competir con fuerza en esa búsqueda de la centro derecha. Tampoco se puede descartar que de no prosperar ninguna de estas candidaturas, los más ‘barra brava’ del ‘Uribismo’ presionen para que sea Tomás quien tome las banderas de su padre. Sin ninguna experiencia, está ungido por el ‘linaje presidencial’ y eso aún basta para muchos en este país.



En la izquierda es claro que Petro volverá a ser candidato y, de nuevo, será el contrincante perfecto para el ‘uribismo’. Bastará presentarlo como el lobo que destruirá el país y nos convertirá en Venezuela para que muchos voten ‘emberracados’ o asustados. El controvertido y vilipendiado centro llegará fraccionado. No parece haber ningún candidato que demuestre una fortaleza que permita conciliar posiciones y recoger todo ese amplio espectro cansado de las posiciones extremas de Uribe y Petro, pero sobre todo de lo que ambas corrientes simbolizan.

Alejandro Gaviria, el exministro de salud, ha surgido como una reserva que podría convertirse en una interesante alternativa para los inconformes. Aunque ha dicho que no está interesado, nada en política es ‘última palabra’. Algunas opciones como Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo o Martha Lucía Ramírez parecen desgastadas. La ‘guerra’ ha comenzado, ojalá no cueste más sangre y muertos como siempre que hay elecciones en este país, pero por el nivel de polarización me temo que el debate será rastrero y ruin.

