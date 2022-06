Hampones de la política

Junio 08, 2022 - 11:45 p. m.

2022-06-08

Por:

Gerardo Quintero

El inefable senador reelegido Mario Castaño es todo lo malo que puede haber en la política de Colombia hoy. Este tipejo es el fiel representante de una clase aborrecida por todos. Es el típico ‘chiflamicas’, petardo, inepto, que se mueve entre las alcantarillas de la política colombiana. Como serán de contundentes las pruebas que las autoridades acostumbradas a pasar por debajo las detenciones de los políticos, de hacerlas de manera sutil, esta vez lo mostraron sin miramientos, capturado y esposado.



Castaño es señalado por esas autoridades de ser la máxima cabeza de una organización que tenía tentáculos en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, en donde saqueaba el erario con apoyo de alcaldes y dirigentes en estas regiones. Esta joyita por la que votaron, además, más de 65.000 personas estaba pendiente de los contratos y los presupuestos que se movían para manejarlos a su antojo y favorecer su gente. Es decir, nada que no haga la mayoría de sus colegas: corruptos, expertos en desangrar las finanzas de este país.



La Fiscalía fue contundente en decir que se trata de una banda criminal conformada alrededor de este pícaro que, léanlo bien, fue reelegido a su tercer periodo. Qué vergüenza para esa gente que votó por semejante politiquero delincuente y qué tal los que lo apoyaron aquí en el Valle del Cauca, sabiendo además que a este ‘honorable congresista’ ya le habían revelado los audios en los que hablaba de cuánto se iban a ganar con los negociados con la licorera del Chocó.



Este señor Castaño simboliza hoy aquello de lo que los colombianos estamos asqueados. Por eso finalmente termina la gente despreciando esa clase política que fue la más golpeada durante las elecciones presidenciales. ¿Recuerdan a quienes apoyaban los partidos tradicionales y las ‘venerables vacas sagradas’ de la política de este país? Sí, por el que perdió y no llegó a segunda vuelta. Los colombianos estamos ‘mamados’, indignados, con esa grosera, corrupta, ladrona, petarda clase política que nos expolió los recursos, que se roba la educación, que esquilma la salud, bandidos es lo que son.



Hace un año el contralor general reveló la cifra que se pierde en el país por corrupción: cincuenta billones es lo que advirtió que se roban estos payasos del mal. Es una cifra abrumadora, incalculable e impensable.

Esa plata que se pierde por corrupción equivale al 17 % del presupuesto general de la nación, que para el año 2020 fue de $303 billones. La Contraloría dice que solo por regalías los recursos que se perdieron ascendieron a $ 1,3 billones.



Y después se preguntan estos mismos políticos y sus amanuenses que por qué el país entró en esta crisis, que por qué ya no votan por sus candidatos, que por qué el país busca otras opciones… ¿es que acaso el flamante senador Castaño no les basta? Señores, Colombia está cansada de tanto hampón de la política. Ya no más…



​Sigue en Twitter @Gerardoquinte