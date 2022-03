Ahora sí comenzó

Marzo 16, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-16

Por:

Gerardo Quintero

Las elecciones legislativas y las consultas dejaron escenarios definitivos para entender lo que pasará en los próximos días.



- La caída del Centro Democrático, realidad inocultable. El expresidente Uribe lo reconoció, tanto que ni siquiera se atrevió a apoyar directamente a Federico Gutiérrez, porque no quiere que lo señalen de afectar la candidatura del exalcalde paisa si lo respalda. La desconexión y pésima gestión de Duque, sumado a los escándalos de corrupción de algunos políticos del partido han desgastado al CD, que no pudo mantener sus mayorías en el Congreso. Uribe se juega sus restos. Todas sus apuestas estarán centradas en evitar que Petro llegue a la presidencia, solo eso le permitirá descansar en paz.



- La izquierda, encarnada en Petro, consiguió un resultado histórico al obtener casi seis millones de votos. Pero si creen que bastará para ganar la presidencia, están equivocados. La encrucijada del candidato del Pacto Histórico será adelantar alianzas que minarán su credibilidad.

Sabe que no tiene de dónde sacar más votos, necesitará que el Partido Liberal llegue, de lo contrario se quedará con el pan quemado en la puerta del horno.



- ¿Qué sucederá con Francia Márquez? Uno de los dilemas para Petro es definir su fórmula presidencial. Lo lógico sería aprovechar la cresta de la ola con la lideresa ambiental, sin embargo, sabe que esa es una carta que sirve para jugar con las alianzas. Incluso se ha mencionado que una eventual llegada de César Gaviria a sus toldas estaría mediada por la posibilidad de que su hija sea la vicepresidenta. El exsenador tendrá problemas con lo que decida. Si escoge a Francia lo aplaudirá su gente, pero no cosechará nuevos votos. Si se va con otra persona, corre el riesgo de que los radicales de su movimiento se vayan y lo señalen de traicionero y desleal.



- Un centro desdibujado y perdido entre los extremos. La realidad es que nunca pudo terminar de construirse. Hoy es un invitado de tercera a la contienda. Poco aportará Fajardo en términos de opción. Este país está tan polarizado que todo se reduce a lo que digan los candidatos de la izquierda y la derecha sin abrir la puerta a otras alternativas.



- ¿Qué ocurrirá a mediano plazo? La única posibilidad para Petro será ganar en primera vuelta, lo sabe y busca desesperado el acuerdo con los liberales, únicos que podrían darle los votos que necesita. La derecha tiene tiempo de rearmarse, la salida de Zuluaga facilita las cosas, la pelea será entre Gutiérrez y Rodolfo Hernández, que sabe que tiene la posibilidad de llegar a la segunda vuelta si juega bien sus cartas. Los otros candidatos no tienen opción. Fajardo dejará a sus votantes escoger a quien se les dé la gana. Íngrid Betancourt, perdida en su desconexión política, seguirá preguntando quién tiene maquinaria.

