Tres libros

Diciembre 03, 2021 - 11:50 p. m.

2021-12-03

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Viendo y oyendo, uno se pregunta qué está pasando en Colombia. Estamos en pleno proceso electoral, pero el debate intelectual que se espera no aparece.



Comencemos con el libro del general Mora. Pues bastante de lo que allí dice está en declaraciones que hizo públicas así como algunas de sus renuncias. Así se va construyendo la historia nacional tan carente de este tipo de documentos. El General complementa otros ya bien conocidos. Llamo la atención sobre el breve epílogo del profesor David Spencer, quizás el mejor conocedor del conflicto armado en Colombia. Él hace su propia interpretación del texto del general Moral para concluir, por ejemplo, que realmente, hubo tres grupos negociadores. Cómo interactuaron, he ahí el gran interrogante.



En mi perspectiva, pienso que está pasada la hora para que pongamos la casa en orden. El Acuerdo Final dejó dos importantes facciones de las Farc en plena actividad: Marquetalia II y el grupo de Gentil Duarte con la explosiva asociación con negocios criminales como el de las drogas ilícitas y algunos minerales. Y la complicidad venezolana y dicen que la de sus aliados. Y sigue y crece el Eln y otros no menos amenazantes.

Insisto. Se requiere poner la casa en orden. Estamos en pleno Siglo XXI.

Los temas son otros y de trascendental significación para el sector productivo, para el sistema educativo, para las relaciones internacionales. Pero aquí seguimos en el enredo: ¡Que el hijo del Mono Jojoy se casó!, ¡oh qué sensación!; ¡Que Otoniel por fin, atrapado!; ¡Que la esclavitud!, etc.



Sería muy estimulante saber de alguna propuesta o de algún grupo de trabajo sobre el tema. Esperemos.



El segundo libro es el de Henry Kissinger. No se queda patinando en el tema de Irak o Afganistán. En compañía de dos expertos en alta tecnología reflexiona con ellos sobre el impacto de la inteligencia artificial y de la robótica. Ya está cercano a los cien años y continúa con una lúcida actividad intelectual. ¿Aquí? ¿Algún planteamiento sobre un futuro que ya llegó? Esperemos.



El tercer libro es muy pertinente. Lo escribió un reconocido periodista, Bob Woodward, se titula ‘Peligro’. Y se refiere al gravísimo problema que ha vivido la principal democracia a raíz de los comportamientos inaceptables de Trump y, muy particularmente, a la denominada insurgencia promovida por el propio Presidente para asegurar un triunfo electoral ilusorio.



La lección: la democracia por sólida que sea hay que defenderla todos los días. ¿Peligro? En las primeras páginas reproduce la conversación entre Nancy Pelosi, la dirigente de la Cámara de Representantes, y el Jefe del Comando Conjunto. Ella alarmada porque el 6 de enero, ante la insurgencia, nadie hizo nada en la Casa Blanca. Ella se pregunta si en los días que le restan a Trump alguien va a hacer algo ante los riesgos de una confrontación nuclear o de otra naturaleza. El General le asegura, una y otra vez, que tiene todo bajo control. Ella le insiste. Él se reafirma.



El Presidente del Congreso Mundial de Abogados que se realizó en Barranquilla explicó que ¡lo hicieron en Colombia como un homenaje a la democracia más sólida de América Latina! ¡Qué orgullo! Repito. La democracia hay que defenderla todos los días, así se diga que es sólida, más que centenaria.

