Lo que dicen

Octubre 30, 2020 - 11:50 p. m. 2020-10-30 Por: Fernando Cepeda Ulloa

Reproduzco textos, sin comillas, de lo que está diciendo la prensa anglosajona sobre la elección presidencial en los Estados Unidos: que puede haber fraude, que el voto por correo lo estimula, que el papel que juegan los gobiernos municipales en el tema electoral es un vestigio perverso de la época de las maquinarias que controlaban los votos y que, además, la decisión se ha hecho más compleja por sofisticadas tecnologías, el voto anticipado, la interferencia extranjera (¿Rusia, China, Irán?), las dificultades que genera la pandemia, las estrategias para desestimular la participación, lo que denominan supresión del voto, las dificultades para contabilizar los millones de votos enviados por correo.



Y algunas preocupaciones más significativas: ¡Que si pierde, el Presidente no entregará el poder! Que el tema va a dar lugar a una gran confrontación que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió en el año 2000, en la contienda Bush contra Gore. Que, por eso, el lunes 26 de octubre el Senado, mayoritariamente republicano, eligió a la magistrada Amy C. Barrett, para asegurar una mayoría. Que los resultados no se conocerán sino después de varios días; que es posible, como ocurrió con Hillary Clinton, que Biden obtenga millones de votos más que Trump, pero que éste gane en el Colegio Electoral que tiene la decisión final.



Que es la elección más importante de su historia. Que la ciudadanía está confrontada, como nunca antes, en un proceso electoral. Que Trump ha propiciado un realineamiento electoral. Muchos votantes con grado universitario han abandonado su militancia en el Partido Republicano. Y esto ha afectado la recolección de donaciones para la campaña. Biden obtuvo más dinero que Trump. Que Estados Unidos vive una ‘soft civil war’ (guerra civil blanda). Que el interrogante es cómo un Trump rabioso (angry) y los rabiosos que le siguen reaccionarán ante la derrota y la humillación.



Que el costo de esta campaña es de once o catorce billones de dólares. ¡Michael Bloomberg prometió gastar 100 millones de dólares en Florida para derrotar a Trump!



Que las democracias deben prepararse para la posibilidad de un resultado controvertido. Y se afirma que hay una recesión democrática en el mundo. La Osce (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), que ha realizado 370 misiones de observación electoral, está atenta al proceso.



Que Trump es indigno de ocupar la Presidencia. Su ruinoso mandato ha causado un grave daño a los Estados Unidos, doméstica a internacionalmente. Repudiar a Trump es el primer paso para reparar el daño que ha hecho.



Que Kamala Harris es un “monstruo”, es “comunista”. Que Biden es corrupto, no es inteligente, está adormilado. Que no es ajeno al engaño y a las mentiras pero cada vez presenta excusas y admite sus errores. Ha resultado un candidato respetable.



Y Biden afirma: compito como un demócrata orgulloso, pero seré un Presidente para todos los americanos. Que Biden exhibe una gran experiencia en política exterior y que puede manejar un liderazgo en el mundo, basado en principios.



La Revista The Atlantic (163 años) por cuarta vez en su larga historia apoyó la candidatura de Biden, con esta frase del director: “Dos personas están aspirando a la Presidencia. Uno de ellos es una persona terrible; el otro es un hombre decente. Y ese candidato es Joe Biden.”