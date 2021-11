Fortalecer las regiones

Noviembre 19, 2021 - 11:50 p. m.

2021-11-19

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Los treinta años de la Constitución del 91 han dado lugar a reflexionar sobre sus logros. El rector de la Universidad del Norte, distinguido historiador y economista Adolfo Meisel, promovió un seminario de altísimo nivel sobre la estrategia de descentralización. Un tema siempre presente en nuestra historia y que sigue teniendo vigencia. No sobra recordar que fue el presidente López Michelsen quien impulsó una Asamblea Constitucional para estudiar dos temas, la descentralización y la administración de Justicia. Una sentencia de la Corte Suprema declaró inconstitucional el Acto Legislativo correspondiente y desde entonces se hacen todo tipo de intentos para lograr ese propósito. La Constitución del 91 fue uno de los más ambiciosos y todavía seguimos debatiendo qué debe corregirse y añadirse.



Rara vez un seminario académico había contado con expositores tan conocedores de los temas. Me parece que vale la pena divulgar las principales líneas de ese seminario, ejercicio que tuvo lugar el jueves 18 pasado.



El Rector, en breve pero sustanciosa intervención, afirmó que la descentralización había sido un éxito relativo. Y así quedó demostrado. La elección de alcaldes y gobernadores hizo más eficiente la gobernabilidad democrática. Pero subsisten problemas de coordinación y de jurisdicciones entre los niveles nacionales y territoriales y entre departamentos y municipios. El concepto de región debe adquirir ciudadanía así como los factores que alimentan el tejido social urbano rural. Ha existido gran inestabilidad institucional y normativa. Los impactos de los nuevos recursos producto del sistema de participaciones presupuestales, de las regalías y de los propios impuestos, han sido significativos en la universalización de los sectores de educación y salud.

Lograr mayor calidad es asignatura pendiente. Así como cerrar las brechas de desigualdad interregionales y al interior de cada ente sub nacional. Está en juego el bienestar.



Si la descentralización ha facilitado la corrupción es tema que merece mayor investigación. La realizada por Fedesarrollo sobre Córdoba por Luis Jorge Garay y Daphne Álvarez es impresionante fotografía de un deplorable fenómeno que parece replicarse en otros departamentos. Y es indispensable que se anticipe el impacto que el cambio climático va a tener sobre los generosos recursos de las regalías.



Es imposible resumir aquí cinco horas de presentación de documentos cuya elaboración debió tomar meses y la participación de muchos expertos. Lo que interesa es que la esencia de estos trabajos entre a formar parte del debate público y de esta campaña electoral hasta ahora tan carente de propuestas. Este es tema de la mayor significación porque toca las aspiraciones más fundamentales de los ciudadanos en todo el territorio. Una problemática que le llega al corazón a cada ciudadano.



Esta cuestión vuelve a ser preocupación aún en los países más desarrollados que están reformulando la relación capitalismo, desarrollo y ecología, lo que algunos denominan un nuevo trato territorial.



Es clave que la opinión pública tenga criterio bien informado sobre las realizaciones obtenidas con el esquema de descentralización, las dificultades y los objetivos que están al alcance de la mano. Y, claro está, sobre la enorme significación de este proceso para el fortalecimiento de las regiones y para la salud de la democracia colombiana. Ahora cuando aparecen dos candidaturas como la del senador Barguil y la del exalcalde Char, ambos costeños, estas pueden llevar un liderazgo en el planteamiento serio de esta experiencia y sobre su consolidación.

