Incremento del mínimo

Diciembre 14, 2021

2021-12-14

Por:

Ernesto De Lima

Aclarando en primer lugar que no soy economista, por lo que estoy seguro que voy a recibir muchas críticas a raíz de lo que aquí voy a escribir de varios de mis amigos que sí lo son, me atrevo a hacerlo porque estoy apelando al sentido común, que afortunadamente de eso sí tengo bastante, debido principalmente a mi larga vida.



Después de este preámbulo, me atrevo a expresar mi total acuerdo con las propuestas presentadas por los precandidatos presidenciales, Juan Fernando Cristo, Juan Carlos Echeverry y Óscar Iván Zuluaga, así como el propio presidente Duque, de incrementar el salario mínimo varios puntos por encima de la inflación de este año: eso servirá para compensar adecuadamente los incrementos tan sustanciales que han tenido varios rubros de la canasta familiar, especialmente el de los alimentos, que según varios medios de comunicación llegará a un poco más del 16% para las clases trabajadoras.



Por ello, si se incrementa el mínimo solo uno o dos puntos por encima de la inflación de este año, que según el Banco de La República estará por el orden del 6.5%, nuestros trabajadores no podrían continuar consumiendo ni la cantidad ni la calidad de los alimentos que podían adquirir antes del mal llamado ‘Comité del Paro’, que como bien decía Emilio Sardi, se debería llamar “El Comité de la Muerte”, debido a los numerosos casos de Covid 19 que se presentaron después de las marchas que se realizaron en todo el país.



Por mi parte yo lo denominaría ‘El Comité de la Inflación’, pues fue a causa de esas manifestaciones y los consecuentes cierres de las principales vías de acceso a las diferentes regiones del país en donde se producen alimentos como a los sitios en donde estos se consumen, lo que llevó al encarecimiento de la mayoría de los productos alimenticios que componen la canasta familiar y eso afectó más adversamente a las clases menos favorecidas.



No podemos olvidar que tampoco se permitía el acceso a varios puertos del país a donde llegan los barcos con productos cuya producción nacional es insuficiente, como el maíz, la soya y el sorgo, elementos esenciales para producir los alimentos requeridos para la cría de gallinas y cerdos, así como para alimentar las vacas productoras de leche. Por ello, muchas de las tres especies de animales murieron por el ‘estrés alimentario’, como lo denominan los expertos en la materia.



Sabiendo que la mayoría de los economistas van a decir que un incremento de esa naturaleza generaría más inflación, lo que no es deseable, pues sé muy bien que eso afecta mas a los pobres, no puedo dejar de preguntarme cómo podremos entonces solucionar las enormes inequidades existentes en nuestro país, uno de los más inequitativos de América Latina, si no es aumentando los salarios de los trabajadores de menores ingresos por encima de los porcentajes a aquellos que devengan los funcionarios de mayor nivel.



En lo que también estoy de acuerdo es que el incremento porcentual del mínimo no se debería utilizar para indexar muchas otras cosas, con lo cual se pierde buena parte del esfuerzo para reducir las grandes desigualdades que aquí tenemos. Así mismo, las elevadas pensiones que reciben algunos privilegiados exfuncionarios del Estado solo deberían subir con el índice de la inflación.

